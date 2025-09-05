"Играхме срещу най-добрия отбор в света, аз дадох абсолютно всичко от себе си", заяви крилото Радослав Кирилов

Радослав Кирилов влезе в стартовия състав в последния момент, след като се оказа, че капитанът Кирил Десподов е получил контузия и няма как да играе. Опитният футболист от Симитли, който през това лято се премести от ЦСКА 1948 в Левски създаде най-чистата ситуация за български гол в мача с Испания, завършил 0:3.

“Да, опитахме се с повече с изритани дълги топки, но е трудно, когато отборът е толкова ниско. Алекс Колев се бори с техните централни защитници, но много трудно излизахме да имаме присъствие в тяхната половина. Моята ситуация? Съжалявам многоу че не влезе, защото при 1:1 можеше да се поускопои мача и след това да търсим шансове на контраатака. Не знам дали щеше да промени кой знае какво този гол, но можеше. Трябва да погледнем напред, да продължим, защото имаме мач в неделя. Играхме срещу най-добрия отбор в света. Аз поне излязох освободен, исках да изпитам удоволствие от мача и не съжалявам за нищо, защото дадох всичко, което можех да извадя от себе си. Сега ни чака труден мач".

На въпрос какви са позитивите за България днес, въпреки поражението, той отговори: "Първо, спечелихме от това, че стадионът беше пълен. А така не го бяхме виждали отдавна. Може би доста хора бяха дошли заради техните звезди, но все пак беше пълно с хора, атмосферата беше страхотна. Можехме да изкопчим нещо от мача, но допуснахме леки голове и трябва да продължим напред. Колкото е нашето време за възстановяване, толкова е и на Грузия. Те също изиграха тежък мач и загубиха. Там трябва да търсим повече ситуации в офанзивен план и се надявам да отбележим голове. Но първо трябва да се възстановим”, завърши Радослав Кирилов.