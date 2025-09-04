Туристическите разходи в Нидерландия достигнаха 111,2 млрд. евро през 2024 г.

Нидерландия затвърждава позицията си като туристическа дестинация по отношение на разходите. През 2024 г. местните и чуждестранните туристи са похарчили общо 111,2 млрд. евро в страната – с близо 6 млрд. евро повече в сравнение с предходната година, съобщи Статистическата служба на Нидерландия.

По данни на статистиката туристическият сектор е нараснал по-бързо от икономиката като цяло, като този ефект се свързва с наваксването след пандемията от Ковид-19, която оказа силно влияние върху индустрията заради ограниченията в пътуванията и затварянето на хотелиерски обекти. От 2021 г. насам туризмът расте по-бързо от средното за икономиката, но секторът все още не е достигнал равнището от 2019 г., последната година преди пандемията.

Заетостта в туризма обаче се е увеличила през миналата година, като най-много нови работни места са открити в туристическите агенции и авиационната индустрия.

Делът на туризма в нидерландската икономика e нараснал до 4 процента през 2024 г. През 2023 г. той все още е 3,9 на сто. Добавената стойност е нараснала във всички отрасли в рамките на туризма. През 2024 г. най-силен ръст бележат отраслите хотелиерство и авиация, туристически агенции и туристическо посредничество.

Най-голям дял в туристическите разходи имат нидерландските жители, които са похарчили общо над 67 милиарда евро. Разходите на чуждестранните туристи включват и някои разходи, направени извън страната, но чрез нидерландски компании – например онлайн резервации с местни оператори.