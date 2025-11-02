Мебелна фабрика "Колорадо" в Пазарджик подсигурява работни места на хора от уязвимите групи, в момента търси оператори на машини

Мебелна фабрика "Колорадо" в Пазарджик в момента търси да назначи оператори на машини, каза за БТА мениджърът по човешките ресурси Георги Млеканов, като добави, че компанията наема лица от уязвимите групи, за да могат да бъдат интегрирани.

Фирмата ни търси оператори на машини, но в различни моменти сме имали нужда и от кроячи, шивачи, тапицери, като се оказа, че много трудно могат да се намерят вече хора с такава професия в България. Занаятчийските професии изчезват. Проблемът с наемането на персонал е голям при всички работодатели не само в града, но и в страната, така че аз реших да намерим начин, по който да се справим с тази криза с човешките ресурси и в същото време да сме в полза на обществото. Така моят фокус попадна върху хора от уязвими групи, които да наемем и интегрираме успешно в работния процес. За последните три години сме наели около 20 служители, които са с увреден слух, ментални нарушения и деца от Център за настаняване от семеен тип. В момента при нас работят и самотна майка с дете, момче с детска церебрална парализа и двама души от приюта за бездомни в града, уточни още Млеканов.

Във фирмата заедно с мениджърите успяхме да създадем една подкрепяща среда, за да може тези, които наемаме от уязвимите групи, да се чувстват добре. С помощта на ръководството успях да реализирам една моя инициатива – табло с най-важните знаци от жестовия език, за да се подобри комуникацията и да разберат хората с увреден слух, които са наши служители, че са ценни за нашата фирма, разказа още мениджърът по човешки ресурси на мебелна фабрика "Колорадо".

Мебелна фабрика "Колорадо" произвежда мебелна и корпусна мебел от 1997 година. Тя е един от основните производители на мебели в България, като има две фабрики – едната е за мека мебел, другата е за корпусна мебел.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.