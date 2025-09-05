Служител на Държавния департамент на САЩ бе осъден на 4 години затвор за събиране и предаване на информация за националната отбрана

Служител на Държавния департамент на САЩ бе осъден вчера на четири години затвор по обвинения в заговор за събиране и предаване на информация за националната отбрана на лица, за които е смятал, че работят за китайското правителство, съобщи в изявление американското министерство на правосъдието, цитирано от Ройтерс.

Осъденият 42-годишен Майкъл Скина от Александрия, щата Вирджиния, предградие на Вашингтон, е работил в централата на Държавния департамент в американската столица. Той е имал достъп до строго секретна информация и е ползвал информация на ниво "секретно", се казва в изявлението на министерството на правосъдието.

От април 2022 г. Скина е комуникирал с лица, с които се е запознал онлайн чрез различни платформи, като им е предоставял чувствителна по естество информация на правителството на САЩ срещу пари, се казва още в изявлението на ведомството.

Две от тези лица се представили за служители на международни консултантски компании. Вярвайки, че те работят за китайското правителство, Скина продължил да поддържа връзки с тях, допълва американското министерство на правосъдието.

През август 2024 г. Скина се срещнал с лице в хотел в Перу, което му дало 10 000 долара и мобилен телефон, предназначен да се използва от него за получаване на задачи и предаване на информация, съобщиха прокурорите по делото.

През октомври 2024 г., докато е бил на работа, Скина е използвал мобилния телефон, който е получил в Перу, за да снима и предаде най-малко 4 класифицирани документа, съдържащи информация за националната отбрана на САЩ и класифицирани като "секретни", според прокуратурата.

Видеозапис от камера за наблюдение в сградата на Държавния департамент е заснел Скина отново да използва мобилния телефон, за да заснеме още 7 документа, маркирани с гриф "секретно", които съдържали информация за националната отбрана на САЩ през февруари тази година, съобщи министерството на правосъдието. Ведомството добави, че агенти на ФБР са конфискували телефона преди служителят да успее да предаде документите и са го арестували.