ПАП: Бившият президент на Полша Анджей Дуда ще бъде гост водещ на политическо предаване в ЮТюб

Бившият президент на Полша Анджей Дуда ще бъде временно водещ от 15 септември на предаване в "ЮТюб", излъчвано от популярния в страната канал "Kanal Zero", предаде полската новинарска агенция ПАП.

"С неприкрито удовлетворение мога да обявя, че "Kanal Zero" вече има нов водещ", написа Кшищоф Становски, основател на канала, в публикация в "Екс", включваща снимка на Дуда в студиото.

"Президентът Анджей Дуда ще запише 16 епизода по 16 горещи теми", допълни Становски.

Съобщението бе направено близо месец след като Дуда приключи втория си президентски мандат и почти две години след като Становски стартира канала, който сега има над 2 милиона абонати.

На 6 август, когато Карол Навроцки официално пое правомощията на президентския пост, Дуда публикува биография, озаглавена "Това съм аз, Анджей Дуда". Въпреки това бъдещето на политическата му кариера остава неизвестно. Сега, след като предаването в "ЮТюб" се превърна в основната му дейност след напускането на поста, той се присъедини към други бивши полски президенти, които останаха политически активни след края на мандата си.

Предшественикът на Дуда, Бронислав Коморовски, основа фондация, носеща неговото име, която насърчава ценности като патриотизъм и обществен диалог. Бившият полски президент се появява и в политически телевизионни предавания като коментатор. Александър Квашневски, който също беше два мандата на поста държавен глава на Полша, създаде фондация, фокусирана върху насърчаването на интеграцията в ЕС, и изнася лекции в няколко университета. Междувременно първият демократично избран държавен глава на Полша Лех Валенса се занимава с образователна дейност, изнася лекции в чужбина и гостува в телевизионни програми.

