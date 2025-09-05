С нетърпение очаквам да споделя магията на „Гиздава“ в Пловдив – град на култура, дух и история, каза Деси Добрева пред БТА

„С нетърпение очаквам да споделя магията на „Гиздава“ тази вечер в Античния театър в Пловдив – град на култура, дух и история. Нека заедно превърнем концерта в празник на музиката, танца и надеждата за талантливите български деца“, каза пред БТА певицата Деси Добрева малко преди началото на концерт-спектакъла „Гиздава“ тази вечер на Античния театър в Пловдив.

Певицата предизвика бурни овации още с първите си изпълнения на „Имала майка едно ми чедо“ и „Кой уши байрака“. Спектакълът продължи с танцови и акробатични изпълнения, рецитал и едни от най-обичаните фолклорни песни в репертоара на певицата.

От сцената на Античния театър прозвучаха песни като като „Йовано, Йованке“, „Облаче ле, бяло“, „Катерино моме“, „Вървят ли двама“, „Кой уши байряка“, „Песен на Червената шапчица“, „Лудо младо“. Финалната песен „Българийо“ певицата изпълни заедно с триото Tenori d'Amore.

В концерта тази вечер взеха участие „Лудо младо бенд“, формация „Гераци“, спортен клуб по художествена гимнастика „Тракия“, детска танцова школа към фолколорен ансамбъл „Тракия“, спортен клуб „Акродинамика“, школа по художествена гимнастика към Общинския детски комплекс в Пловдив, мажоретен състав „Мистерия“ към Общинския детски комплекс в Пазарджик, школа за народни танци „Луди млади“, фолклорен танцов ансамбъл „Иглика“, фолклорен танцов ансамбъл „Дилянка“, вокално студио „Синтез“, формация за автентичен фолклор „Куклици“, вокална група „Бамбини“, музикална школа "Арт войс център", ученици от Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ и Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, солисти на Музикална школа „Карловойс“ , „Ню войсис“ и други. Специални гости на спектакъла бяха Ненчо Балабанов, с когото певицата изпълни „Облаче ле бяло“ и Tenori d’Amore.

В продължение на близо два часа публиката в Пловдив чу повече от 20 изпълнения, а на финала имаше и бис на песента "Катерино моме" и продължителни аплодисменти на крака от публиката.

„Гиздава“ е концерт с мисия – всички приходи ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти в региона – местни клубове, състави и индивидуални деца в неравностойно положение, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта. Събитието е част от националното турне на Добрева, което след Пловдив ще продължи в Русе (8 ноември) и завърши в зала 1 на НДК в София (7 декември).