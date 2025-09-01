Над 300 деца от област Пловдив ще участват в спектакъла „Гиздава" на Деси Добрева

Над 300 деца от област Пловдив ще участват в спектакъла „Гиздава" – на 4 септември на Античния театър, каза Деси Добрева на пресконференция в града днес. В нея взеха участие Нешка Робева и заместник-кметът на Пловдив – Пламен Панов.

„Пловдив бие всички други градове по броя на участниците и това е голямо предизвикателство за нас, защото имаме много малко време до деня на спектакъла да направим всички репетиции. Децата са прекрасни, но малко или много все пак са деца и трябва да се работи внимателно с тях“, коментира Добрева.

Тя уточни, че това не са професионалисти, но дават всичко от себе си, репетират в момента усилено, а всеки ден й пращат клипчета със своите изпълнения и с поздравления към нея самата. „Това много ме радва, защото се вижда, че те много се вълнуват и участват с голямо желание. А това е и нашото желание – те да бъдат приобщени към културата, към ценностите, които носи тя, към нашите традиции, защото спектакълът е изграден изцяло върху фолклорна основа“, допълни тя.

Певицата сподели, че от години насам помага на таланти, но тази година е решила да даде публичност на постъпката си, за да се заразят и други хора от нейният пример. „100% от печалбата ще даря на децата в нужда от местно ниво", каза тя. Добави, че приходите от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти в региона – местни клубове, състави и деца в неравностойно положение, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта.

Идеята на концерта, освен да помогне финансово, е и да подкрепи младите таланти, като им даде достъп до голяма сцена и професионално направен спектакъл на високо ниво, посочи Добрева. „Във всеки един концерт се включват местни таланти, като по този начин всеки един спектакъл е различен, защото всяко едно изпълнение е различно и всички деца представят себе си и своите хореографии на тези сцени“, каза още тя. Съобщи, че публиката ще чуе песни като „Йовано, Йованке“, „Облаче ле, бяло“, „Катерино моме“, „Вървят ли двама“, „Кой уши байряка“, „Песен на Червената шапчица“, „Лудо младо“.

Нешка Робева каза, че се е впуснала в тази инициатива, защото България има нужда от своите деца. Според нея, това, което децата ще преживеят на сцената и от това, което ще чуят от публиката, ще разберат колко са ценни и необходими.

„Децата имат нужда от изява, а България има нужда от своите деца. Имат нужда от това да им се обръща внимание. Онова, което ще преживеят на сцената, от това, което ще чуят от публиката, ще разберат колко са ценни, необходими. Затова приветствам идеята на Деси и въпреки че годините напредват, умората още повече, реших да подкрепя „Гиздава". Трябва да призная, че тежестта падна на нейните плещи. Радвам се, че билетите са почти продадени, но не съм изненадана. Няма защо да правя комплименти, но Пловдив е наистина един културен център. Иска ми се да кажа след Русе, но вече не е така. Пловдив е преди Русе, моя роден град. Радвам се, че подкрепяте талантите", каза още Робева.

„Радвам се, че се срещаме в хубав ден като 1 септември, когато е официалното откриване на Есенния салон на изкуствата. В следващите два месеца Пловдив ще се превърне в една голяма сцена с множество събития от днес до началото на ноември. Началото днес е с откриването на Националните есенни изложби на Лапидариума, а вечерта е официалният старт на форума с прекрасния проект на Калоян Куманов „Музикария" на Античния театър от 20 ч.", каза заместник-кметът Пламен Панов. Допълни, че спектакълът на 4 септември на Античния театър е важен, защото ще подкрепи много талантливи деца от различните школи в града под тепетата. „Когато има добра идея, община Пловдив застава зад нейната реализация", каза още Панов.