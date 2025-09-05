"Разликата в класата е много голяма", призна халфът на България Ивайло Чочев

Полузащитникът на Лудогорец (Рз) Ивайло Чочев започна като титуляр в днешната Световна квалификация с Испания, завършила 0:3 в София. Опитният играч обясни, че за българите е било трудно да се противопоставят на "може би най-добрият отбор в света в момента".

"Може би видяхме, че Испания е един от най-добрите отбори в света. Pазполага с много силни индивидуалности. Разликата в класата е много голяма. Но искаме да благодарим на феновете, които дойдоха, напълниха стадиона и направиха уникална атмосфера и беше удоволствие да играем на този стадион", започна Чочев след края на срещата.

Попитан как се е чувствал срещу големите звезди на испанците – халфовете, начело с Педри, които пък нямат проблеми с контрола върху топката, Чочев отговори: "Мисля, че имат класа на всеки един пост. Виждаме къде играят техните футболисти. Не само в средата на терена са силни, но и в нападение, и в защитата. Може би разполагат с най-добрите футболисти в света. Така че във всяка зона са много, много силни".

За България второто изпитание е в неделя в Грузия, а плевенчанинът като един от най-опитните със своите 47 мача, има какво да каже. "В неделя излизаме срещу отбора на Грузия, който е добър отбор. Излизаме с мисълта да спечелим точки, знаем че са добри. Не са от нивото на Испания, но са силен състав с качествени играчи и играят в много сериозни клубове", завърши той.