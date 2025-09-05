"Всеки от нашите футболисти влезе концентриран и нямам забележки към себераздаването", каза Илиан Илиев след поражението от Испания

Националният селекционер на България по футбол Илиан Илиев остана доволен от себераздаването на своите футболисти и смята, че всеки от тях е дал максимума. Също така той обясни, че срещу световна класа футболисти като испанските е много трудно да се противопоставят. Единствената забележка, която той има след поражението с 0:3 е нелепо допуснатите първи и втори гол.

"Като цяло от себераздаването не мога да съм недоволен. Всеки един влезе концентриран и опитахме да се противопоставим. Не успявахме да затваряме тези пространства с четирима защитници и след като допуснахме първите два гола, минахме с петима.

Аз мисля, че Испания създаде игрово по-реални голови положения, за да ни отбележи гол. А не като при вторият и третия гол - срещу такива противници не е добре допускаме такива положения.

През второто полувреме опитахме да коригираме - както вече казах, да скъсим дистанцията, да ги принуждаваме да играят по фланговете и там да затваряме центриранията. Но вече казах - от старанието съм доволен. Естествено, че игрово трябва да даваме повече, но се сблъскахме с един от най-добрите отбори в света и видяхме, че не е лесно.

Допълвайки мнението си за тактическите и индивидуалните промени, Илиев обясни: "Това, че някой играч сменя позицията си, то е част от работата ни. И е за да затворим пробойни в мача, както се случи днес. Като преместихме Антон Недялков в ляво, малко се спряха влизанията на Ямал. Но това са световна класа футболисти, беше важно да не оставяме един на един. Но пък го правехме, за съжаление, много се прибирахме. Пак повтарям - футболистите дадоха максимума във всяка една фаза. Може би имахме малко повече респект, но кой отбор не би го имал този респект? Можеше да опитаме повече да ги натиснем, както имахме някои ситуации.

Емил Ценов дебютира, а Илиан Илиев го похвали и обясни, че се е справил. Също така Илиев даде добро мнение и за Росен Божинов и обясни, че това е бъдещето за националния отбор.

"Ако не бяхме допуснали? Ако, ако ...трудно е да се прогнозира. Не беше приятно да допуснем толкова рано гол, особено с толкова много хора по трибуните. В много моменти се опитаха да ни подкрепят. Съжаляваме, че не можехме да им дадем малко повече от това, което дадохме и хората да видят отбора по-силен", каза Илиев.