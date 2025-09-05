"Не беше лесно, но отборът ми атакуваше и останахме концентрирани през цялото време", доволен е треньорът на Испания Луис де ла Фуенте

Европейският шампион по футбол Испания имаше приятна септемврийска вечер в София, след като започна Световната квалификация от група Е за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. На националния стадион „Васил Левски“ в София испанците постигнаха категоричен успех с 3:0 над България, но селекционерът им Луис де ла Фуенте отново беше премерен в изказването си.

"Никога не е лесно. Беше по-лесно може би, защото започнахме много силно, с този ранен гол още в самото начало. Но отборът беше концентриран", започна Де ла Фуенте, след като хората му в 5-ата минута вече водеха с 1:0.

"След това успяхме веднага да отбележим още един гол, вдигнахме интензитета и така вкарахме три гола още до почивката. Показахме едно високо ниво още през първото полувреме, задържахме го и през втората част, така че съм доволен. Не мисля, че първият гол реши мача, но по-скоро той отвори вратата. Но все пак мачът е 90 минути. Да, започнахме добре. Имахме и други положения за гол още през първото полувреме. Във футбола трябва да се трудиш, да работиш, да си постоянен, за да можеш да печелиш".

"Много съм доволен от моя отбор, не спряхме да атакуваме през цялото време. Поздравявам футболистите, започваме добре. Искам да ги виждам по този начин – трябва да работим, да работим и да продължаваме да работим".

Националният отбор на Испания за първи път в над 125 години световна футболна история гостува в България, а двете страни се срещнаха едва за шести път. Затова и треньорът на гостите беше попитан как му се е сторила страната, където неговият тим не е гостувал до днес.

"Фантастично беше! На трибуните беше един истински празник. България е добър отбор, видях се с някои приятели тук във вашата страна. Атмосферата беше уникална, ще ми остане един прекрасен спомен", завърши Луис де ла Фуенте.