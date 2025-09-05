Полузащитникът Илия Груев: "Благодарим за подкрепата, срещу Грузия имаме по-големи шансове за успех"

Един от най-важните футболисти в момента за българския национален отбор Илия Груев беше във възторг от подкрепата, която са оказали днес 40 хиляди привърженици на футбола при поражението с 0:3 от Испания на старта на Световните квалификации.

"Първо искам да благодаря на хората, които дойдоха днес. 40 хиляди души, които искаха да направят празник от този мач. Благодарим за тази подкрепа! Беше нещо уникално да играем пред 40 хиляди! Въпреки много негативни мнения и песимизъм, мисля днес видяхме какво може да стане, когато толкова хора дойдат на мач и подкрепят, и обичат държавата си".

"За мача мога да кажа, че ни вкараха много хубав първи гол, който обаче падна и много рано. Имахме една хубава възможност от Ради Кирилов, след това падна и втория гол. Трябваше по-добре да се защитаваме и мисля, че ако по-дълго бяхме държали до първи гол, можеше да стане нещо. Но за жалост не успяхме. Много рано приключи мача и това е много жалко. Но това е един от най-добрите отбори на света и така е за жалост".

"Ранният гол се отрази. Макар да знаехме, че и в която минута да ни вкарат, продължаваме смело и не трябва да ни влияе резултатът. Опитахме се, но не реагирахме добре след 0:1 и 0:2. Много бързо паднаха головете, а това трябва да го променим. Когато и да ни вкарват, трябва да продължаваме да се борим", каза Груев.

Само след три дни обаче е втората среща от група Е на кампанията по пътя към Световните футболни финали. Попитан какво трябва да се промени за гостуването в неделя в Грузия, халфът на английския Лийдс Юнайтед отговори: "Чака ни много важен мач. Да загулиш от Испания, не мисля, че е трагедия, дори и с 0:3. Много ясно, че искахме нещо да направим, но сега ни чака много труден двубой. Там имаме по-големи шансове, отколкото с Испания днес".

"Ламин Ямал? Видя се днес класата му. Много е трудно да се защитаваш срещу него. Не само ние имаме проблеми, а цял свят изпитва трудности. Притеснения? Не е имало. Респект – да, но няма от какво да се притесняваме", завърши Груев.