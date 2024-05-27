Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.05.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.05.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19843
|
0.834425
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.49019
|
2.86517
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32035
|
0.757375
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97121
|
0.507303
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.49008
|
4.01594
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.90778
|
12.6458
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62109
|
3.81521
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.29908
|
0.434957
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31014
|
4.32874
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.08404
|
196.694
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.12265
|
8907.5
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.90786
|
2.03755
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16979
|
46.0874
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3065
|
76.5404
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.15001
|
86.9558
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.32327
|
755.704
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.08116
|
9.24932
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.84023
|
2.60401
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.71339
|
5.83638
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10718
|
0.903196
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.10006
|
32.2574
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.59622
|
2.1757
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93029
|
2.54434
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69483
|
5.9003
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33659
|
0.748173
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.92628
|
20.2993
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.6041
|
17.8441
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80377
|
0.554394
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.79718
|
10.207
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4224.08
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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