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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.05.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.05.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.05.2024
Снимка: БТА, архив
София,  
27.05.2024 19:29
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19843

0.834425

Бразилски реал

BRL

10

3.49019

2.86517

Канадски долар

CAD

1

1.32035

0.757375

Швейцарски франк

CHF

1

1.97121

0.507303

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.49008

4.01594

Чешка крона

CZK

100

7.90778

12.6458

Датска крона

DKK

10

2.62109

3.81521

Британска лира

GBP

1

2.29908

0.434957

Хонконгски долар

HKD

10

2.31014

4.32874

Унгарски форинт

HUF

1000

5.08404

196.694

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.12265

8907.5

Израелски шекел

ILS

10

4.90786

2.03755

Индийска рупия

INR

100

2.16979

46.0874

Исландска крона

ISK

100

1.3065

76.5404

Японска йена

JPY

100

1.15001

86.9558

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.32327

755.704

Мексиканско песо

MXN

10

1.08116

9.24932

Малайзийски рингит

MYR

10

3.84023

2.60401

Норвежка крона

NOK

10

1.71339

5.83638

Новозеландски долар

NZD

1

1.10718

0.903196

Филипинско песо

PHP

100

3.10006

32.2574

Полска злота

PLN

10

4.59622

2.1757

Румънска лея

RON

10

3.93029

2.54434

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69483

5.9003

Сингапурски долар

SGD

1

1.33659

0.748173

Тайландски бат

THB

100

4.92628

20.2993

Турска лира

TRY

100

5.6041

17.8441

Щатски долар

USD

1

1.80377

0.554394

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.79718

10.207

Злато (в трой унции)

XAU

1

4224.08

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Към 20:15 на 27.05.2024 Новините от днес

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