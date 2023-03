Художествената гимнастика е най-красивият женски спорт, каза олимпийската шампионка Симона Дянкова

Художествената гимнастика е най-красивият женски спорт и за мен няма как, когато искаш да постигнеш нещо толкова голямо и значимо, всичко да се получава лесно. Това каза гимнастичката Симона Дянкова по време на събитието She is the One 2023: SHE CAN DO ANYTHING.

В петото издание на традиционната селекция She`s The ONE! 2023 на Dir.bg ви представяме историите на шест жени, имали визията за дните напред, канализирали идеи и стремежи в хоризонта отвъд настоящето чрез активността си тук и сега, се посочва на страницата на събитието в интернет. She`s The One се провежда под формата на интервюта с дамите. Участничките са представени и в концептуални фотосесии, илюстриращи най-силните им послания.

Симона Дянкова беше капитан на ансамбъла по художествена гимнастика, който спечели златото на Олимпиадата в Токио 2020, състояла се през лятото на 2021 година.

Тя разказа, че художествената гимнастика не е пресякла нейния път, а е целият ѝ път. Тя благодари на своята майка, която я завела в залата и я запалила по спорта.

"Тя беше човекът, който след всичките ми разочарования ме връщаше в залата", добави Дянкова. По думите ѝ спортът изгражда много качества.

Сега Симона Дянкова следва журналистика.

"Доста пъти са ми взимали интервю и исках да видя какво е от другата страна", сподели тя. Според нея ще е по-добре да чуваме повече за хубавите новини.