Кметовете на Несебър и на германския град Гота подписаха меморандум за сътрудничество

Кметът на община Несебър Николай Димитров и кметът на германския град Гота, провинция Тюрингия, Кнут Кройх подписаха меморандум за сътрудничество. Документът предвижда развитие на устойчиви връзки между двата града в рамките на Европейския съюз, съобщиха от общинската администрация.

На церемонията присъства Меглена Плугчиева, български политик и дипломат, чието посредничество е било ключово за осъществяването на партньорството. Меморандумът поставя основи за бъдещи съвместни инициативи в културната, спортната, фестивалната и образователната сфера, както и за обмен на гостувания между представители на Несебър и Гота.

Срещата се състоя в сградата на Старото кметство в Несебър. Кметът Николай Димитров подчерта в своето изказване, че градът има възможности да осигури пълноценен рекреативен туризъм в уникална архитектурно-историческа среда. Той определи Несебър като "древна съкровищница на материални артефакти без аналог в човешката история“ и призова за опазване на културното наследство, съхранено през хилядолетията.

Кметът на Гота Кнут Кройх изрази задоволство от възможността за разширяване на международното сътрудничество. Той отбеляза, че споразумението се подписва в годината, когато Гота отбелязва 1250 години от първото си споменаване в историческите източници, и подчерта значението на бъдещите инициативи в областта на културата, туризма и образованието.

След подписването на меморандума гостуващата делегация, водена от Кнут Кройх и придружена от кмета Димитров, разгледа средновековните църкви в Стария Несебър, етнографския и археологическия музей.