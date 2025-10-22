Правната комисия прие на първо четене промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси гласува на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, внесен от Министерския съвет. Той беше приет с 12 гласа "за" и двама – "въздържал се".

Министърът на правосъдието Георги Георгиев, който представи промените, посочи, че причината за тях е случаят с шофиращият луксозен автомобил по магистрала, ескортиран от патрулни коли на МВР. "За да се избегнат всякакви възможности за злоупотреба на защитата, която държавата предоставя, предвиждаме промени на задълженията на тези лица", каза Георгиев. Ако не се изпълняват указанията към тях, това да бъде основание за сваляне на защитата, добави министърът. Също така се предлага ограничаване на сроковете за охрана, а ако е налице продължаваща опасност, лицето може да бъде включено в постоянната програма. Ще има възможност и за даване на нова самоличност, като се избягва рискът от това да се злоупотреби с нея, посочи Георгиев.

В рамките на заседанието бяха приети и процедурни решения да се изготви общ законопроект от приетите на първо гласуване законопроекти за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и друг общ законопроект от приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.