Изложба с творби на български деца от страната и чужбина по случай Деня на народните будители бе открита в пресклуба на БТА в Шумен

Изложба с отличени творби на български деца от страната и чужбина от Международния културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“ бе открита в Националния пресклуб на БТА в Шумен по случай Деня на народните будители.

На събитието, организирано от Археологическия музей „Велики Преслав“, областната администрация в Шумен, представители на Сдружение „Международен културен форум Велики Преслав - история на цял един народ“ и БТА, присъстваха областният управител Катя Иванова, директорът на Археологическия музей „Велики Преслав“ д-р Александър Горчев, Пламен Славов от музея, председателят на Управителния съвет на Международния културен форум Славка Савова, организатори и партньори на събитието, отличени деца, техните преподаватели и родители.

По думите на Славка Савова, около 2800 деца са представили над 3000 творби от началото на конкурса през учебната 2017-2018 г. „Конкурсът, а в последствие форум, е основан в една от класните стаи на най-старото училище във Велики Преслав през 2017 г. Във форума могат да участват ученици от България и чужбина от шест до 19 години, разпределени в три възрастови групи и три направления – литературно творчество, художествени творби, кино и анимация. Условията на конкурса позволяват всички български деца в страната и чужбина да участват в него. Всяка година отчитаме повече участници в конкурса – от всички области на България, както и от чужбина“, отбеляза Савова.

Велики Преслав е културна столица на Европа, защото континентът нямаше да е същият без културното и духовно влияние на втората българска столица. "Нашата идея е да възстановим чрез ръцете на децата и уникалната преславска рисувана белоглинена керамика, която е част от културното, историческо и материално наследство на Европа и света", каза още тя.

Областният управител на Шумен Катя Иванова сподели: „За мен бе удоволствие тази година да връча част от наградите на Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“. Впечатлена съм от нарастващия брой на участващите деца от страната и от българските училища зад граница. Това е ясен знак, че българският дух и традиции са живи. Поздравявам организаторите на изложбата, която откриваме днес, в навечерието на Деня на народните будители. Нашите съвместни усилия – на институциите, учителите, на цялото общество – трябва да бъдат в посока на това младите хора да познават българската история, да имат близък досег с българската култура, да запазят и пренесат българската духовност. Убедена съм, че международният културен форум ще продължи своята прекрасна мисия да прави учениците в страната и чужбина горди носители на българския дух и националната ни идентичност.“

Главният уредник на музея във Велики Преслав Пламен Славов отбеляза: „Много от децата, които участват, най-вече тези от чужбина, всъщност не са идвали да посетят Велики Преслав, но въпреки това показват интерес, съчетан с техния талант към този период от нашата история. Всъщност това е идеята и на самия форум – да привлечем вниманието на подрастващите към нашата история, в частност към втората българска столица.“

В изложбата са представени част от творбите в конкурса – стихописи, стихотворения, есета, както и живописни и графични картини и художествени проекти. „На няколко неща акцентират децата. Сред тях са писмеността – глаголицата и кирилицата, както и книжовниците. Акцент е поставен и на цар Симеон Велики като лице на втората българска столица, иконата на св. Теодор Стратилат. Децата се впечатляват много и от архитектурата на кръглата, наречена още Златна църква, чийто макет е показан на изложбата. В конкурса се включват и деца от начална степен, които все още не са учили този период от българската история, но явно благодарение на техните родители и учители са запознати с него и творят в тази област преди да изучават този период по-сериозно“, допълни Славов.

Изложбата в Националния пресклуб на БТА в Шумен може да бъде разгледана до 28 октомври, след предварителна заявка. „Има възможност експанзия с творби от конкурса и в по-голям формат да бъде представена на други места, отворени сме за предложения. Изложбата вече е гостувала във Варна, част от нея може да се види в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ във Велики Преслав, в Туристическия информационен център в града и в Археологическия музей „Велики Преслав““, допълни Славов.

Участниците в седмото издание на Международния културен форум "Велики Преслав - история на цял един народ", който бе организиран под патронажа на вицепрезидента на България Илияна Йотова и през 2024 година, се състоя на 3 юли и се съчета с концерт в местното читалище “Развитие - 1874” и лекционна част, изнесена от директора на Археологическия музей в града д-р Александър Горчев.