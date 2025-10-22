Унгария започва преговори за доставка на ядрено гориво от САЩ, заяви външният министър на страната Петер Сиярто

Подробно търсене

Спас Стамболски
Снимка: Цветомир Петров/БТА, архив
Вашингтон,  
22.10.2025 16:46
 (БТА)

Унгария ще започне преговори за доставка на ядрено гориво от САЩ, тъй като целта ѝ е да диверсифицира доставките, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в сряда в интервю, излъчено на неговата страница във Фейсбук, предаде Ройтерс.

Сиярто, който е във Вашингтон от вторник, също каза, че Унгария ще продължи да купува ядрено гориво и от Русия. 
 
 

/СЛС/

