Унгария започва преговори за доставка на ядрено гориво от САЩ, заяви външният министър на страната Петер Сиярто
Унгария ще започне преговори за доставка на ядрено гориво от САЩ, тъй като целта ѝ е да диверсифицира доставките, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в сряда в интервю, излъчено на неговата страница във Фейсбук, предаде Ройтерс.
Сиярто, който е във Вашингтон от вторник, също каза, че Унгария ще продължи да купува ядрено гориво и от Русия.
/СЛС/
