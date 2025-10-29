Приемам този избор с респект и ангажираност, заяви Рая Назарян след като пое председателския пост на 51-вото Народно събрание и ръководството на пленарното заседание.

Позицията на председател на парламента не е пост, а задача да организира работата му, да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му, изтъкна тя.

Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция, затова и дължимата грижа е отвъд личните, политически и професионални предпочитания, подчерта Назарян. И декларира, че ще работи Народното събрание да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявана неговата многообразност.

Успехи и мъдрост във воденето на парламента ѝ пожела от името на ПГ на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов, зам.-председател на групата, а колегата ѝ Георги Кръстев ѝ поднесе букет от червени рози.

Преди да пристъпят към избор на председател на 51-вото НС депутатите одобриха процедурните правила за това.

Рая Назарян е магистър по право с 15 години юридически стаж, 13 от които е адвокат към Софийската адвокатска колегия, прочете при представянето на номинацията Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС.

Избирана е за народен представител в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. В 49-ия парламент е председател на Комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Рая Назарян е председател на 50-ото Народно събрание.

В настоящия парламент, до момента, беше зам.-председател на НС, както и зам.-председател на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, и член на Комисията по конституционни и правни въпроси.

Тя притежава високи професионални качества и в отношенията си с народните представители винаги е спазвала високи етични стандарти, посочи Сачева. Работата ѝ във всички легислатури по безспорен начин доказва високата ѝ юридическа експертиза, способността ѝ да работи в екип, да организира работния процес, да води преговори, както и да търси и намира консенсус с различните парламентарни групи в българския парламент, изтъкна Сачева. С тези мотиви ПГ ГЕРБ-СДС убедено предлага Рая Назарян за председател на 51-вото НС, обяви Сачева.