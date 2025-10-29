Растежът на испанската икономика се е забавил леко до 0,6 на сто през третото тримесечие

Растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Испания се бил 0,6 на сто през третото тримесечие - леко надолу спрямо предходните три месеца. Това сочи първоначалнна оценка, публикувана днес от Националния статистически институт (INE) на страната и цитирана от Франс прес.

Този темп обаче поставя Испания в добра позиция да достигне очаквания от правителството на премиера Педро Санчес годишен темп от 2,7 на сто в края на годината.

През второто тримесечие растежът достигна 0,8 на сто на тримесечна база, а между януари и март - 0,6 на сто, главно благодарение на силния ръст на потреблението на домакинствата и инвестициите на предприятията, без да се отчита туристическата дейност.

Въпреки лекото забавяне, оповестените днес данни потвърждават динамиката на четвъртата икономика в еврозоната, докато анализаторите от "ФактСет" (FactSet) очакваха растеж от едва 0,1 на сто.

Периодът, в който Испания преживяваше кризата от 2008 г. и нейните последици - с безработица, достигаща 27 процента в началото на 2013 г., а след това и рязък спад в икономическата активност по време на пандемията от КОВИД-19, вече изглежда далеч в миналото. В момента страната се възползва от силния приток на туристи (над 22 милиона чуждестранни посетители само през юли и август), от корпоративни инвестиции, особено към Мадрид, както и от силното потребление на домакинствата.