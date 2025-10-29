Михаил Заимов представя първата си „надводна“ фотоизложба „Девон“

След години, посветени на подводната фотография, Михаил Заимов излиза „на повърхността“ с новия си проект „Девон“ – първата му изложба извън водата. Експозицията ще бъде показана от 31 октомври до 10 ноември в столичната One Gallery, съобщават домакините.

Авторът, известен със своите 17 експозиции, разказва чрез нея за личен и творчески преход – от света на дълбините към пространството на светлината и въздуха.

„Девон“ е намигване към геоложкия период, когато животът за пръв път напуска океана и стъпва на сушата. Изложбата, по думите на Заимов, е „пътепис за времето, което се натрупва в нас – за спомените, които ни изграждат, и за свободата да изследваме нови хоризонти“, казва авторът.

„В ръцете си държите албум за преходното – не за онова, което отминава, а за това, което се натрупва в нас. За малките мигове, които ни изграждат: от уюта на стария дом и тишината на майчината прегръдка до безкрайните пътища, които ни водят към себепознанието. Всяка снимка тук е парче от един голям киносюжет без главен герой. Сред страниците се срещат спомени и свобода, търсена в необятните простори“, казва авторът.

Михаил Заимов е роден през 1967 г. в София. Завършил е „Академи де Бо-з-ар“ в Париж. Той е художник, телевизионен водещ, журналист, писател и морски пътешественик, популярен като подводен фотограф с множеството си изложби в България и по света.

/ВСР