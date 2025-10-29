Дронове ще следят за ранно предупреждение за пожари в крайграничната община Болярово. Предвижда се те да бъде закупени с европейско финансиране по проект, с който местната управа ще кандидатства по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Това решиха единодушно на днешното си заседание общинските съветници.

Проектът ще включва редица мерки за превенция на пожари – прокарване на просеки в горските територии, минерализирани ивици и др. През лятото на тази и на миналата 2024 г. крайграничната община в Ямболско бе сред най-засегнатите от огнената стихия. Територията ѝ е оценена като една от най-рисковите в страната за възникване на пожари, подчерта кметът Христо Христов.

„Затова търсим възможности превантивно да решим някои проблеми и намалим риска“, коментира кметът. Той припомни, че по негово настояване и със съдействието на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов общината е включена и в трансграничен проект с Турция, по който се предвижда да бъде осигурен нов противопожарен автомобил.

В момента се извършва експертна оценка колко дрона ще са необходими и в кои населени места ще бъдат разположени. Те ще подават сигнали чрез аларма, след като засекат инфрачервена енергия, показваща наличието на пожар или дим. По този начин пожарите ще се откриват в ранния стадий и ще се определя точното им местоположение в труднодостъпни терени, обясни Анна Грозева от отдел „Европейски програми и обществени поръчки“ в Община Болярово.

На заседанието се взе решение за учредяване на Етична комисия към Общинския съвет. Съветниците одобриха и отчета за работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2024 г. Прието беше и предложение за отдаване под наем на общински полски пътища в землището на село Крайново, както и актуализация на годишния план за дейността на звено „Вътрешен одит“ към Община Болярово.