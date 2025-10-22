Водата от язовир „Йовковци“ във водопроводната мрежа ще бъде в норма до края на седмицата, каза управителят на ВиК - Велико Търново Илиян Илиев

Смятам, че водата от язовир „Йовковци“ във водопроводната мрежа ще бъде в норма до края на седмицата, каза управителят на ВиК дружеството във Велико Търново Илиян Илиев на брифинг, свикан от областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева във връзка с обществените нагласи по отношение качеството на водата.

След безводието се получи ударно влизане на големи количества вода в язовира и той се замъти, обясни Илиев, който е и председател на Съюза на ВиК операторите в Република България. От създаването на съоръжението досега такава мътност не се е получавала и това евентуално може да се обясни с достигнатото преди това ниско ниво на водата в язовира, последвано от обилните валежи, коментира той. Вследствие на това пречиствателната станция е получила много високо натоварване, което е затруднило работата й. Показателите вече се подобряват, но процесът е инертен и изисква повече време.

Илиев разказа, че е поканил свои колеги от други ВиК дружества с повърхностни водоизточници, които са обяснили, че имат същите проблеми. Според тях това, което се прави от дружеството във Велико Търново, е правилно и срокът, необходим за избистряне на водата, е напълно нормален.

Мътността е индикативен показател, който не е в нормите, но не създава никаква опасност за здравето на хората, подчерта Илиев. По думите му, на изхода на язовира вече е постигнато необходимото качество, но за да се случи това и при домакинствата е нужно още малко време. Той категорично заяви, че не е променян водоносния слой, от който се набавя водата, защото това не е било належащо. Илиев опроверга твърденията, че река Веселина, която се влива в язовира, е бистра и не е довела до помътняването му, а също така допълни, че изсичането на дървета в района на язовира и по поречието на реката има отношение към замърсяването.

Илиев каза, че няма как ВиК операторът да компенсира гражданите за лошото състояние на водата, защото няма нужните правомощия и възможности за това. Той допълни, че за нейното пречистване дружеството също харчи много повече средства и има допълнителни разходи.

Илиев посочи, че язовирът е пълен на 55 процента от обема си и предвид евентуално предстоящите валежи се надява да не се говори повече за безводие в региона. Той добави, че предстои и реконструкция на пречиствателната станция на съоръжението, която ще заработи по европейските стандарти. При нея и сега няма никакви проблеми, тя работи добре дори при тази извънредна натовареност, категоричен беше Илиев.

Управителят на ВиК дружеството каза, че се спазват направените предписания от Регионална здравна инспекция (РЗИ). Чистят се резервоари, тръбопроводи, калоотоци, осигурява се дохлориране, като се работи в синхрон с инспекцията.

Директорът на Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ - Велико Търново д-р Лора Бижева обясни, че от първия ден на помътняване на водата качествата й се следят в близо 35 пункта. Всички проби, без изключение, от 10 октомври до ден днешен отговарят по микробиологични и химични показатели, подчерта тя. Отклонението е единствено по показателя мътност, който е неприемлив. Той е органолептичен, променя вкуса и вида на водата, но няма пряк здравен риск за хората. Д-р Бижева обясни, че в някои от пунктовете мътността вече значително намалява.

Областният управител подчерта, че поддържа много добра комуникация както с кметовете на десетте общини, така и с ВиК оператора, РЗИ – Велико Търново, Басейнова дирекция, Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ). Регулярно се свикват работни срещи за казуси и търсене на оптимални решения за инвестиции във ВиК сектора във всички населени места.