"Наясно сме, че няма да има лесни мачове и лесни победи", каза наставникът на Добруджа Атанас Атанасов

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Варна (8 август 2025) на снимката треньорът на Добруджа Атанас Атанасов, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
08.08.2025 22:13
 (БТА)

Изказване на треньора на Добруджа Атанас Атанасов след срещата от 4-ия кръг на Първа лига между добричкия тим и ЦСКА 1948, завършила 2:1 за домакините.

Атанас Атанасов (треньор на Добруджа) – „Трудна победа, ние няма да имаме лесна победа. Наясно сме, че в това ниво, в което сме, няма как да има лесни мачове и лесни победи. Но ние трябва да бъдем супер смирени и да си крачим с малки крачки по пътя, който примерно сме си начертали и избрали.

С много труд, с много раздаване мисля, че ще успяваме. Отстъпим ли от това нещо ще е краят, така ме трябва да го надграждаме. Даже още повече – имаме още доста неща, които ни куцат, но в крайна сметка качеството, което показват на моменти на играта е положително. Похвално за тях, стараят се и всичко е благодарение на играчите. Те са най-важните хора, те трябва да свършат всичко останало и президентът естествено, без него нищо няма какво да стане.

Срещу добрия отбор на ЦСКА 1948 или не точно отбор, а добрите футболисти на ЦСКА 1948, те имат доста качествени играчи, грешките ни бяха много по-малко отколкото в мача с Лудогорец и това си пролича. Като ниво, като качество този отбор на ЦСКА 1948 се приближава до Лудогорец.

Всичко е в характерите на футболистите. Желанието им, увереността им. Трябва да сме смирени в същото време супер уверени, че срещу всеки имаме шанс. Когато има мач – ние имаме шанс.

Първите 25 минути когато получихме гола не стояхме добре. Бяхме плахи, не искахме да рискуваме, а без риск нищо не става. Имаше динамика в действията ни, но когато трябваше да вземаме решения ги вземахме много бавно и предпазливо, което няма как да ти донесе успех. В крайна сметка аз това казвам в съблекалнята – тук няма резервен играч, който да е нарочен да е резерва. Всеки в един момент ще е много важен за отбора и който влиза трябва да влиза отдаден до безкрай. Тези, които влязоха, влязоха в добро ниво.

Ние си имаме тим, който като качество, според мен, ще се развива в положителна посока, ако всичко си е нормално. Ако играем в Добрич, нещата ще бъдат други – 4000-5000 души като ревнат – съвсем ще окрили тези играчи, болшинството от тях все още се адаптират към efbet Лига.“

