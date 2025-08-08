"Наясно сме, че няма да има лесни мачове и лесни победи", каза наставникът на Добруджа Атанас Атанасов

Изказване на треньора на Добруджа Атанас Атанасов след срещата от 4-ия кръг на Първа лига между добричкия тим и ЦСКА 1948, завършила 2:1 за домакините.

Атанас Атанасов (треньор на Добруджа) – „Трудна победа, ние няма да имаме лесна победа. Наясно сме, че в това ниво, в което сме, няма как да има лесни мачове и лесни победи. Но ние трябва да бъдем супер смирени и да си крачим с малки крачки по пътя, който примерно сме си начертали и избрали.

С много труд, с много раздаване мисля, че ще успяваме. Отстъпим ли от това нещо ще е краят, така ме трябва да го надграждаме. Даже още повече – имаме още доста неща, които ни куцат, но в крайна сметка качеството, което показват на моменти на играта е положително. Похвално за тях, стараят се и всичко е благодарение на играчите. Те са най-важните хора, те трябва да свършат всичко останало и президентът естествено, без него нищо няма какво да стане.

Срещу добрия отбор на ЦСКА 1948 или не точно отбор, а добрите футболисти на ЦСКА 1948, те имат доста качествени играчи, грешките ни бяха много по-малко отколкото в мача с Лудогорец и това си пролича. Като ниво, като качество този отбор на ЦСКА 1948 се приближава до Лудогорец.

Всичко е в характерите на футболистите. Желанието им, увереността им. Трябва да сме смирени в същото време супер уверени, че срещу всеки имаме шанс. Когато има мач – ние имаме шанс.

Първите 25 минути когато получихме гола не стояхме добре. Бяхме плахи, не искахме да рискуваме, а без риск нищо не става. Имаше динамика в действията ни, но когато трябваше да вземаме решения ги вземахме много бавно и предпазливо, което няма как да ти донесе успех. В крайна сметка аз това казвам в съблекалнята – тук няма резервен играч, който да е нарочен да е резерва. Всеки в един момент ще е много важен за отбора и който влиза трябва да влиза отдаден до безкрай. Тези, които влязоха, влязоха в добро ниво.

Ние си имаме тим, който като качество, според мен, ще се развива в положителна посока, ако всичко си е нормално. Ако играем в Добрич, нещата ще бъдат други – 4000-5000 души като ревнат – съвсем ще окрили тези играчи, болшинството от тях все още се адаптират към efbet Лига.“