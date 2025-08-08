Подробно търсене

Добруджа победи ЦСКА 1948 след обрат

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Добруджа победи ЦСКА 1948 след обрат
Добруджа победи ЦСКА 1948 след обрат
БТА, Варна (8 август 2025) На стадион „Спартак” във Варна се играе среща от 4-ия кръг на efbet Лига между отборите на Добруджа и ЦСКА 1948.Снимка: Красимир Кръстев/БТА (ЕВ)
Варна,  
08.08.2025 20:56
 (БТА)

Среща от 4-ия кръг на efbet Лигата:

Добруджа – ЦСКА 1948 2:1 (0:1)

Голмайстори: 0:1 Емил Ценов (25-ата мин.), 1:1 Антон Иванов (75-ата мин.), 2:1 Ивайло Михайлов (89-ата мин.);

Стадион „Спартак“ във Варна;

Зрители - 1000;

Съдия – Кристиян Колев;

Жълти картони: Ди Матео Ловрич, Здравко Серафимов, Даниел Георгиев, Ивайло Михайлов, Антон Иванов (Добруджа); Мамаду Диало, Симеон Василев, Шериф Осман, Луиз Вагнер (ЦСКА 1948);

Състави:

Добруджа – Галин Григоров, Богдан Костов, Джонатан Уртадо, Здравко Серафимов (87-ма мин. Ивайло Климентов), Венцислав Керчев, Малик Ндор (46-ата мин. Айкут Рамадан), Антон Иванов, Лукас Кардозо (56-ата мин. Румен Руменов), Милчо Ангелов (71-ва мин. Ивайло Михайлов), Ди Матео Ловрич, Андриан Димитров (87-ма мин. Димитър Пиргов);

ЦСКА 1948 – Димитър Шейтанов, Адама Траоре, Емил Ценов, Диего Медина, Симеон Василев, Петър Витанов (76-ата мин. Шериф Осман), Луиз Вагнер, Браян Собреро (46-ата мин. Борислав Цонев), Фредерик Масиел (83-ата мин. Хосе Мартинес), Георги Русев (79-ата мин.Елиас Франко), Мамаду Диало (79-ата мин. Атанас Илиев);

Добруджа нанесе първа загуба на ЦСКА 1948. Добричкият тим стигна във втори пореден домакински мач до обрат и спечели с 2:1, след като изоставаше в резултата. С успеха си Добруджа има в актива си вече 6 точки, докато столичани остават със 7 точки в актива си.

Гостите стигнаха до гол още при първата си по-сериозна атака в 5-ата минута. След проверка на ситуацията с ВАР попадението на Мамаду Диало бе отменено заради засада на футболиста на ЦСКА 1948. В 15-ата минута Емил Ценов засече топката с глава след центриране от корнер, но за късмет на домакините тя се отби в напречната греда. В 24-ата минута Богдан Костов опита далечен прехвърлящ удар, но топката премина встрани от вратата на гостите. ЦСКА 1948 откри резултата в 25-ата минута. Георги Русев центрира от свободен удар почти от ъгъла за изпълнение на корнер отдясно, а капитанът Емил Ценов засече топката с глава и вкара за 1:0.

В 33-ата минута домакините можеха да изравнят резултата. Андриан Димитров центрира меко отляво в наказателното поле на гостите, където Лукас Кардозо бе останал непокрит и стреля с глава, но топката премина встрани от вратата. В 37-ата минута Милчо Ангелов се пребори с двама играчи на гостите и стреля от 20-тина метра, но вратарят Димитър Шейтанов улови топката. В 45-ата минута Андриан Димитров получи топката от свободен удар фронтално срещу вратата и стреля, но топката рикошира в играч на столичани и излезе в корнер.

В 48-ата минута вратарят на гостите Димитър Шейтанов предотврати сигурен гол след като изби топката, която щеше да влезе във вратата след опасно изпълнен корнер от Айкут Рамадан. В 60-ата минута Мамаду Диало засече топката с глава след плонж, но тя премина над вратата. В 65-ата минута Диего Медина изведе сам срещу вратаря на Добруджа Мамаду Диало, който стреля, но стражът Галин Григоров успя да спаси. При атаката останаха съмнения за засада на Мамаду Диало. В 68-ата минута късметът бе на страната на столичния тим, след като топката се отби в гредата след удар с глава на Венцислав Керчев.

В 75-ата минута Добруджа изравни резултата. Айкут Рамадан получи топката отдясно и пусна пас назад в наказателното поле на ЦСКА 1948, където с топовен изстрел Антон Иванов вкара за 1:1. В 83-ата минута Борислав Цонев стреля опасно от пряк свободен удар от около 18 метра, но вратарят на домакините Галин Григоров успя да спаси. В 89-ата минута Айкут Рамадан центрира отляво с далечен пас в наказателното поле на гостите, където Ивайло Михайлов с глава вкара победния гол за Добруджа.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:19 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация