Добруджа победи ЦСКА 1948 след обрат

Среща от 4-ия кръг на efbet Лигата:

Добруджа – ЦСКА 1948 2:1 (0:1)

Голмайстори: 0:1 Емил Ценов (25-ата мин.), 1:1 Антон Иванов (75-ата мин.), 2:1 Ивайло Михайлов (89-ата мин.);

Стадион „Спартак“ във Варна;

Зрители - 1000;

Съдия – Кристиян Колев;

Жълти картони: Ди Матео Ловрич, Здравко Серафимов, Даниел Георгиев, Ивайло Михайлов, Антон Иванов (Добруджа); Мамаду Диало, Симеон Василев, Шериф Осман, Луиз Вагнер (ЦСКА 1948);

Състави:

Добруджа – Галин Григоров, Богдан Костов, Джонатан Уртадо, Здравко Серафимов (87-ма мин. Ивайло Климентов), Венцислав Керчев, Малик Ндор (46-ата мин. Айкут Рамадан), Антон Иванов, Лукас Кардозо (56-ата мин. Румен Руменов), Милчо Ангелов (71-ва мин. Ивайло Михайлов), Ди Матео Ловрич, Андриан Димитров (87-ма мин. Димитър Пиргов);

ЦСКА 1948 – Димитър Шейтанов, Адама Траоре, Емил Ценов, Диего Медина, Симеон Василев, Петър Витанов (76-ата мин. Шериф Осман), Луиз Вагнер, Браян Собреро (46-ата мин. Борислав Цонев), Фредерик Масиел (83-ата мин. Хосе Мартинес), Георги Русев (79-ата мин.Елиас Франко), Мамаду Диало (79-ата мин. Атанас Илиев);

Добруджа нанесе първа загуба на ЦСКА 1948. Добричкият тим стигна във втори пореден домакински мач до обрат и спечели с 2:1, след като изоставаше в резултата. С успеха си Добруджа има в актива си вече 6 точки, докато столичани остават със 7 точки в актива си.

Гостите стигнаха до гол още при първата си по-сериозна атака в 5-ата минута. След проверка на ситуацията с ВАР попадението на Мамаду Диало бе отменено заради засада на футболиста на ЦСКА 1948. В 15-ата минута Емил Ценов засече топката с глава след центриране от корнер, но за късмет на домакините тя се отби в напречната греда. В 24-ата минута Богдан Костов опита далечен прехвърлящ удар, но топката премина встрани от вратата на гостите. ЦСКА 1948 откри резултата в 25-ата минута. Георги Русев центрира от свободен удар почти от ъгъла за изпълнение на корнер отдясно, а капитанът Емил Ценов засече топката с глава и вкара за 1:0.

В 33-ата минута домакините можеха да изравнят резултата. Андриан Димитров центрира меко отляво в наказателното поле на гостите, където Лукас Кардозо бе останал непокрит и стреля с глава, но топката премина встрани от вратата. В 37-ата минута Милчо Ангелов се пребори с двама играчи на гостите и стреля от 20-тина метра, но вратарят Димитър Шейтанов улови топката. В 45-ата минута Андриан Димитров получи топката от свободен удар фронтално срещу вратата и стреля, но топката рикошира в играч на столичани и излезе в корнер.

В 48-ата минута вратарят на гостите Димитър Шейтанов предотврати сигурен гол след като изби топката, която щеше да влезе във вратата след опасно изпълнен корнер от Айкут Рамадан. В 60-ата минута Мамаду Диало засече топката с глава след плонж, но тя премина над вратата. В 65-ата минута Диего Медина изведе сам срещу вратаря на Добруджа Мамаду Диало, който стреля, но стражът Галин Григоров успя да спаси. При атаката останаха съмнения за засада на Мамаду Диало. В 68-ата минута късметът бе на страната на столичния тим, след като топката се отби в гредата след удар с глава на Венцислав Керчев.

В 75-ата минута Добруджа изравни резултата. Айкут Рамадан получи топката отдясно и пусна пас назад в наказателното поле на ЦСКА 1948, където с топовен изстрел Антон Иванов вкара за 1:1. В 83-ата минута Борислав Цонев стреля опасно от пряк свободен удар от около 18 метра, но вратарят на домакините Галин Григоров успя да спаси. В 89-ата минута Айкут Рамадан центрира отляво с далечен пас в наказателното поле на гостите, където Ивайло Михайлов с глава вкара победния гол за Добруджа.