Подробно търсене

"Основните ми забележки са за завършващата фаза на атаката", каза след поражението от Добруджа треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Основните ми забележки са за завършващата фаза на атаката", каза след поражението от Добруджа треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов
"Основните ми забележки са за завършващата фаза на атаката", каза след поражението от Добруджа треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов
БТА, Варна (8 август 2025) на снимката треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
08.08.2025 21:56
 (БТА)

Изказване на треньора на ЦСКА 1948 Иван Стоянов след срещата от 4-ия кръг на Първа лига между Добруджа и столичния тим, завършила 2:1 за домакините.

Иван Стоянов (треньор на ЦСКА 1948) – „Да, изиграхме що-годе добър мач, владеехме повече топката. Малшанс. Просто трябваше да вкараме втори гол. Не ни се получи, домакините се възползваха и ни обърнаха.

Да, първа загуба ни е. За мен се представяме добре от началото на сезона, но трябва да надграждаме с всеки изминал мач. Просто ще ни трябва време да се сработят футболистите, да свикнат един с друг.

Основните ми забележки, общо взето са за завършващата фаза на атаката. Опитахме се да владеем повече време топката, държахме и накрая ни куцаше завършващият удар. Не е приятно да загубиш. Владеехме повече топката и според мен искахме повече победата, но това е футболът, затова е интересен.

Мога да кажа, че направихме отлична селекция. Това, което искахме го имаме. На всеки пост имаме по двама равностойни човека. Просто трябва да се тренира, да работи самият играч за самата позиция и да се развиват. Търпението ще стане само с игра и показване на характер на терена.“

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

08.08.2025 20:56

Добруджа победи ЦСКА 1948 след обрат

Среща от 4-ия кръг на efbet Лигата: Добруджа – ЦСКА 1948 2:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Емил Ценов (25-ата мин.), 1:1 Антон Иванов (75-ата мин.), 2:1 Ивайло Михайлов (89-ата мин.); Стадион „Спартак“ във Варна; Зрители - 1000; Съдия – Кристиян
08.08.2025 20:53

Добруджа направи обрат срещу ЦСКА 1948 и влезе в Топ 6 на класирането на Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига: Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89 по-късно днес: Монтана - Ботев (Враца) Утре от 19:00 часа: ЦСКА -

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:50 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация