"Основните ми забележки са за завършващата фаза на атаката", каза след поражението от Добруджа треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов

Изказване на треньора на ЦСКА 1948 Иван Стоянов след срещата от 4-ия кръг на Първа лига между Добруджа и столичния тим, завършила 2:1 за домакините.

Иван Стоянов (треньор на ЦСКА 1948) – „Да, изиграхме що-годе добър мач, владеехме повече топката. Малшанс. Просто трябваше да вкараме втори гол. Не ни се получи, домакините се възползваха и ни обърнаха.

Да, първа загуба ни е. За мен се представяме добре от началото на сезона, но трябва да надграждаме с всеки изминал мач. Просто ще ни трябва време да се сработят футболистите, да свикнат един с друг.

Основните ми забележки, общо взето са за завършващата фаза на атаката. Опитахме се да владеем повече време топката, държахме и накрая ни куцаше завършващият удар. Не е приятно да загубиш. Владеехме повече топката и според мен искахме повече победата, но това е футболът, затова е интересен.

Мога да кажа, че направихме отлична селекция. Това, което искахме го имаме. На всеки пост имаме по двама равностойни човека. Просто трябва да се тренира, да работи самият играч за самата позиция и да се развиват. Търпението ще стане само с игра и показване на характер на терена.“