Добруджа направи обрат срещу ЦСКА 1948 и влезе в Топ 6 на класирането на Първа лига

Христо Бонински
Снимка: Красимир Кръстев/БТА (ЕВ)
Варна,  
08.08.2025 20:53
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига:

Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89

по-късно днес:
Монтана - Ботев (Враца)

Утре от 19:00 часа:
ЦСКА - Черно море

От 21:15 часа:
Славия - Лудогорец

В неделя от 19:00 часа:
Левски - Спартак (Варна)

От 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София)

В понеделник от 19:00 часа:
Септември - Берое

От 21:15 часа:
Арда - Локомотив (Пловдив)

временно класиране:
 1. Левски              3   3  0  0  9:1  9 точки
 2. Лудогорец           3   3  0  0  8:1  9 
 3. Черно море          3   2  1  0  7:2  7
 4. ЦСКА 1948           4   2  1  1  5:4  7
 5. Локомотив Пловдив   3   2  1  0  3:1  7
 6. Добруджа            4   2  0  2  5:5  6  
 7. Локомотив София     3   1  2  0  5:2  5 
 8. Арда Кърджали       3   1  1  1  6:2  4
 9. Спартак Варна       3   0  3  0  2:2  3
10. Ботев Враца         3   0  2  1  3:4  2
11. ЦСКА                3   0  2  1  2:3  2 
12. Берое               3   0  2  1  1:5  2
13. Славия              3   0  1  2  3:6  1
14. Ботев Пловдив       3   0  1  2  2:8  1 
15. Монтана             3   0  1  2  1:9  1
16. Септември София     3   0  0  3  2:9  0

/ХБ/

