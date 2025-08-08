МИНА: Хазартните игри в Черна гора генерират приходи от 20,77 милиона евро за първите седем месеца

Приходите на Черна гора от хазартни игри и конкурси с награди през първите седем месеца на годината възлизат на 20,77 милиона евро, което е с 17,09% повече на годишна база, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на данни на Администрация по хазарта.

Общите приходи от организиране на хазартни игри чрез интернет и други телекомуникационни средства възлизат на 8,31 милиона евро, което е с 29,52% повече спрямо същия период на миналата година.

Администрацията по хазарта на Черна гора отчита също ръст от 10,23% в приходите на казината, които възлизат на 2,64 милиона евро за първите седем месеца на годината.

Има увеличение с 23,81% и на приходите от слот клубове, които възлизат на 4,18 милиона евро за същия период.

„Освен това, приходите от залагания са се увеличили с 1,5% до 5,6 милиона евро“, заяви администрацията в прессъобщение.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)