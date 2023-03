За успехите и репродуктивната медицина разказа специалистът доц. Мария Юнакова

За успехите и репродуктивната медицина разказа доц. Мария Юнакова - репродуктивен специалист, по време на събитието She is the One 2023: SHE CAN DO ANYTHING.

В петото издание на традиционната селекция She`s The ONE! 2023 на Dir.bg ви представяме историите на шест жени, имали визията за дните напред, канализирали идеи и стремежи в хоризонта отвъд настоящето чрез активността си тук и сега, се посочва на страницата на събитието в интернет. She`s The One се провежда под формата на интервюта с дамите. Участничките са представени и в концептуални фотосесии, илюстриращи най-силните им послания.

Доц. Мария Юнакова каза, че в ранна детска възраст не е имала определена представа с какво иска да се занимава. Аз спортувах, по-късно учих в математическа гимназия, добави доц. Юнакова. Според нея колкото по-малък и по-рано в развитието си е човек, по-трудно може да направи избор, защото все още няма достатъчно информация.

Радвам се, че технологиите се развиват, квалификацията на специалистите расте и можем на все повече двойки да помогнем, сподели тя. Доц. Юнакова каза, че е сравнително контактна и комуникативна и лесно успява да скъси дистанцията с пациентите си.

Смея да кажа, както за мен, така и за моите колеги, че неуспехите са тези, които тежат и ни впечатляват, сподели доц. Юнакова. Успехът е това, което трябва да се случи, а това е резултатът от нашата работа, това, за което сме учили, каза още тя. По думите ѝ неуспехът е това, което тревожи, и тогава се изпитва в някаква степен и вина, и съмнения дали е направено най-доброто.

Тя не мисли, че се замисляме толкова много за успехите и им отдаваме толкова голямо значение във всекидневието си.