Почтеността не е за всеки, тя е привилегия на силните, каза Радина Червенова

Почтеността не е за всеки, тя е привилегия на силните, каза журналистът Радина Червенова по време на събитието She is the One 2023: SHE CAN DO ANYTHING.

В петото издание на традиционната селекция She`s The ONE! 2023 на Dir.bg ви представяме историите на шест жени, имали визията за дните напред, канализирали идеи и стремежи в хоризонта отвъд настоящето чрез активността си тук и сега, се посочва на страницата на събитието в интернет. She`s The One се провежда под формата на интервюта с дамите. Участничките са представени и в концептуални фотосесии, илюстриращи най-силните им послания.

Червенова смята, че е самокритична в добрия смисъл на думата, защото изисква повече от себе си, отколкото от другите. Самокритичността при мен е градивна, защото до ден днешен гледам например всички мои рубрики, всичко, което правя, и виждам недостатъците, каза тя.

Червенова споделя, че е мечтаела за сцената, за театъра. Като малка мечтаех за цигулката, като по-голяма исках да стана състезател по плуване, много неща исках да стана, но вече в гимназията много исках да стана актриса, разказа тя. Според нея всеки човек има път и по този път – избор. Понякога в избора си се отклонява от пътя, но винаги има нещо, което го насочва да се върне обратно, смята Червенова.

Ако говорим за суперсила, мога да я разкрия, защото никой не може да ми я вземе - това е женската интуиция, споделя Радина Червенова.