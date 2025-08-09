Пропалестинско шествие с фенери ще се проведе тази вечер в центъра на Истанбул

Шествие с фенери срещу блокадата и атаките на Израел в ивицата Газа под надслов „Да бъдем лъч надежда за Газа“ ще се проведе тази вечер в района между площад „Беязит“ и храма „Света София“ в европейската част на Истанбул, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Според публикация на организаторите на протеста – Платформата за подкрепа на Палестина (Filistine Destek Platformu) - демонстрацията е организирана „в подкрепа на палестинците, които защитават своята родина“, като участниците в нея ще изпратят символичен „лъч надежда за Газа“ чрез фенерите и светлините на телефоните си.

Войната в ивицата бе предизвикана от нападението на палестинската ислямистка организация "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити 1200 души, а 250 - отвлечени, припомня ДПА.

По данни на здравните власти в Газа, които са контролирани от "Хамас", повече от 60 000 палестинци са били убити от Израел от началото на конфликта.

Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци, но е смятана за достоверна от ООН и други организации, посочва ДПА.