Пропалестинско шествие с фенери ще се проведе тази вечер в центъра на Истанбул

Кристиан Стратев
Снимка: AP Photo/Emrah Gurel. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
09.08.2025 05:50
 (БТА)

Шествие с фенери срещу блокадата и атаките на Израел в ивицата Газа под надслов „Да бъдем лъч надежда за Газа“ ще се проведе тази вечер в района между площад „Беязит“ и храма „Света София“ в европейската част на Истанбул, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. 

Според публикация на организаторите на протеста – Платформата за подкрепа на Палестина (Filistine Destek Platformu) - демонстрацията е организирана „в подкрепа на палестинците, които защитават своята родина“, като участниците в нея ще изпратят символичен „лъч надежда за Газа“ чрез фенерите и светлините на телефоните си. 

Войната в ивицата бе предизвикана от нападението на палестинската ислямистка организация "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити 1200 души, а 250 - отвлечени, припомня ДПА.

По данни на здравните власти в Газа, които са контролирани от "Хамас", повече от 60 000 палестинци са били убити от Израел от началото на конфликта.

Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци, но е смятана за достоверна от ООН и други организации, посочва ДПА.

