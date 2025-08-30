Германският посланик в ООН: Берлин ще подкрепя Украйна "колкото е необходимо"

Германия обеща да продължи да подкрепя Украйна в отбраната й срещу Русия по време на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН, на което се обсъждаше войната, предаде ДПА.

"Германия, заедно със своите съюзници, ще подкрепя Украйна и правото ѝ да се защитава, колкото е необходимо", заяви Риклеф Бойтин, новият посланик на Германия в ООН. Той добави, че последните удари на Москва демонстрират незачитане на международното право.

"Моят въпрос и въпросът, който трябва да зададем на Руската федерация, е прост: ако Русия е искрена в желанието си за мир, защо не може да се съгласи на примирие?", каза той.

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко призова Съвета за сигурност да увеличи дипломатическия, икономическия и военния натиск върху Москва, като подчерта, че Киев спешно се нуждае от повече противовъздушна отбрана и оръжия с голям обсег, за да порази руските военни съоръжения.

Заместник-посланикът на Русия в ООН Дмитрий Полянски отхвърли заседанието като абсурдно, като обвини западните дипломати, че разчитат на изкуствен интелект за изготвянето на общи декларации. Той настоя, че Москва нанася удари по военни цели и обвини Украйна, че използва цивилни граждани като живи щитове.