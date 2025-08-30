Подробно търсене

Германският посланик в ООН: Берлин ще подкрепя Украйна "колкото е необходимо"

Пламен Йотински
Германският посланик в ООН: Берлин ще подкрепя Украйна "колкото е необходимо"
Германският посланик в ООН: Берлин ще подкрепя Украйна "колкото е необходимо"
Заместник-посланикът на Русия в ООН Дмитрий Полянски. Снимка: AP/Richard Drew
Ню Йорк,  
30.08.2025 08:22
 (БТА)
Етикети

Германия обеща да продължи да подкрепя Украйна в отбраната й срещу Русия по време на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН, на което се обсъждаше войната, предаде ДПА.

"Германия, заедно със своите съюзници, ще подкрепя Украйна и правото ѝ да се защитава, колкото е необходимо", заяви Риклеф Бойтин, новият посланик на Германия в ООН. Той добави, че последните удари на Москва демонстрират незачитане на международното право.

"Моят въпрос и въпросът, който трябва да зададем на Руската федерация, е прост: ако Русия е искрена в желанието си за мир, защо не може да се съгласи на примирие?", каза той.

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко призова Съвета за сигурност да увеличи дипломатическия, икономическия и военния натиск върху Москва, като подчерта, че Киев спешно се нуждае от повече противовъздушна отбрана и оръжия с голям обсег, за да порази руските военни съоръжения.

Заместник-посланикът на Русия в ООН Дмитрий Полянски отхвърли заседанието като абсурдно, като обвини западните дипломати, че разчитат на изкуствен интелект за изготвянето на общи декларации. Той настоя, че Москва нанася удари по военни цели и обвини Украйна, че използва цивилни граждани като живи щитове.

/ПЙ/

Свързани новини

29.08.2025 22:33

Нов етап за Европа, след като Мерц и Макрон рестартираха „френско-германския мотор“

Германия и Франция приветстваха „европейския нов етап“, след като двете европейски страни съгласуваха икономическата и стратегическата си политика в рамките на разговори на високо равнище в Тулон, като тесните връзки изглежда бяха възстановени след
29.08.2025 19:03

Много държави от ЕС подкрепят идеята за обучение на украински военнослужещи включително на украинска територия, заяви Кая Калас

Много държави от Европейския съюз подкрепят идеята за обучение на украински военнослужещи (включително на територията на Украйна) след примирие с Русия, заяви върховната представителка на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация