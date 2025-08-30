Подробно търсене

Джокович се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ

Мирослав Димитров
AP Photo/Adam Hunger
Ню Йорк,  
30.08.2025 08:24
 (БТА)

Новак Джокович победи  Камерън Нори с 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 в третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, последен за годината от Големия шлем.

Сърбинът записа 192-ата си победа в кариерата си на турнир от Големия шлем на твърди кортове, счупвайки рекорда на Роджър Федерер за всички времена при мъжете. 

Джокович също така се изравни с Федерер по още един рекорд - най-много участия в четвъртия кръг на турнири от Големия шлем за мъже в Откритата ера.

Джокович има седем победи от седем мача в кариерата си срещу Нори.

Сърбинът взе рутинно първия сет с 6:4, но в края на тази първа част поиска медицински таймаут заради болка в кръста. 

Четирикратният шампион на Ю Ес Оупън изпитваше физически дискомфорт и във втория сет и това позволи на Нори да се върне в мача, като успя да спечели тайбрека и да изравни.

Джокович отново намери своя ритъм в третия сет и не позволи обрат и след 6:2, 6:3 приключи мача.
 

Сърбинът реализира рекордните си на Флъшинг Медоус 18 аса. В четвъртия кръг той ще срещне германеца Ян-Ленард Щруф, който поднесе изненада, побеждавайки полуфиналиста от 2024 година Франсис Тиафо с 6:4, 6:3, 7:6(7).

Американският тенисист Тейлър Фриц победи швейцареца Жером Ким в третия кръг със 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4. Мачът продължи 3 часа и 1 минута. 27-годишният американец, четвърти в схемата, записа 20 аса, допусна 1 двойна грешка и реализира 3 от 6 точки за пробив. 

Следващият опонент на Фриц ще бъде чехът Томаш Махач.

/МД/

