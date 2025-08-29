ХИНА: Хърватия е имала 3,86 милиона жители миналата година, което е с 0,2% повече спрямо 2023 г.

Хърватия е имала 3 866 233 жители в средата на 2024 г., с 0,2% или 6 547 души повече в сравнение с данните за 2023 г., предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на съобщение на Хърватския статистически институт (DZS).

Най-голямото увеличение на населението е регистрирано в окръг Истрия с относителен ръст от 1,66%, следван от окръг Задар (1,27%) и Загреб (1,14%). Ръст отчитат още седем окръга.

Хърватия има 20 окръга, а град Загреб е с такъв статут.

В останалите окръзи общият брой на жителите е намалял, като най-голямо относително обезлюдяване има в Пожежко-славонския окръг (1,51%), Вировитишко-подравския (1,27%) и Вуковарско-сриемския (1,15%).

По пол жените съставляват 51,3% от населението, а мъжете - 48,7%.

Тенденцията за застаряване продължи и през миналата година, отбеляза Хърватския статистически институт.

Хърватия е сред най-застаряващите страни в Европа

Средната възраст на населението е 44,5 години и това поставя страната сред най-застаряващите нации в Европа. Средната възраст на мъжете е 42,8 години, а на жените - 46,2 години.

Малко под една пета от населението (19%) е под 19-годишна възраст. Най-висок е делът на младите хора в окръг Меджимурие (21,3%), а най-нисък – в Приморско-горски окръг (16,5%). Делът на жените в детеродна възраст през 2024 г. е 39,8% от женското население.

Повече от половината хърватски граждани (52,5%) живеят в пет окръга, главно в град Загреб (20%) и Сплитско-далматинския окръг (11,1%). Най-малко население е регистрирано в Личко-сенския и Пожежко-славонския окръг.

