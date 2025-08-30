Дете е прегазено в Бургас от автомобил при движение на заден ход, няма опасност за живота му

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Снимка: Христо Стефанов/БТА (ЕК) (архив)
Бургас,  
30.08.2025 08:04
 (БТА)

Дете е прегазено в Бургас от автомобил, който се е движил на заден ход. Пътният инцидент е станал вчера около 17:40 ч. в района на ул. "Осогово" 22 в квартал "Победа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. 

Лек автомобил "Ауди А4" с бургаска регистрация, управляван от 21-годишен бургазлия, при движение на заден ход е съборил и прегазил преминаващо зад него четиригодишно момченце от квартала.

Пострадалото дете е откарано от роднини в Университетската многопрофилна болница за активно лечение  – Бургас в контактно състояние. Момченцето е настанено в отделението по неврохирургия, за живота му няма опасност.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.
 
За още един тежък пътен инцидент вчера, при който има загинал, съобщиха от полицията в Бургас. Той е станал в района на село Съдиево, община Айтос.

/АБ/

Към 08:17 на 30.08.2025 Новините от днес

