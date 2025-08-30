Подробно търсене

"Асарел-Медет" чества 60 години от създаването си и Деня на миньора

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Село Панагюрски колонии Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
Панагюрище,  
30.08.2025 08:00
Минната компания "Асарел-Медет" АД отбелязва днес 60 години от основаването си и Деня на миньора, съобщиха от дружеството.

Тържествата традиционно се провеждат в предпоследната събота на август и започват с водосвет в църквата "Св. Иван Рилски" в село Панагюрски колонии. Ще бъде раздаден и курбан за здраве, приготвен от Ути Бъчваров.

В празничната програма участват Васил Найденов, Дара Екимова, дует "Ритон", Анелия и ансамбъл "Пирин" и Ненчо Балабанов.

Дни преди празника "Асарел-Медет" получи две отличия на годишните награди на Българската минно-геоложка камара – за грижа за природата, за липса на нарушения и санкции и за принос към минерално-суровинната индустрия.

