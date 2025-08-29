Британският премиер Киър Стармър е на почивка в Хърватия, съобщи премиерът Пленкович

Британският премиер Киър Стармър е на почивка в Хърватия, съобщи днес хърватският му колега Андрей Пленкович в социалната мрежа Екс, предаде агенция ХИНА.

Стармър и Пленкович са се срещнали днес в Опатия. Британският премиер, който встъпи в длъжност преди малко повече от година, прекарва ваканцията си в Хърватия.

"Обменихме мнения по двустранни и глобални въпроси. Хърватия и Обединеното кралство ще продължат да поддържат близко и кооперативно партньорство с фокус върху ключови въпроси в областта на политиката, икономиката и сигурността", написа в мрежата Екс Пленкович.

Стармър, бивш правозащитен активист, беше член на хърватския юридически екип в делото за хърватския геноцид срещу Сърбия в Международния съд, напомня ХИНА.

Той е лидер на Лейбъристката партия от 2020 г.