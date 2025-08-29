Общо 67 населени места в област Търговище са с влошено водоподаване

Към момента 67 населени места в област Търговище са с влошено водоподаване. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация след междуинституционална работна среща.

Задълбочаващата се водна криза в региона коментираха областният управител Йоан Пеев, общински кметове и представители на местната власт, оператори на дружества за водоснабдяване и канализация, държавни институции и експерти. Беше обсъдено текущото състояние в региона и предприетите действия за справяне с проблема.

Участниците в срещата изразиха сериозна загриженост от факта, че ситуацията се влошава с всеки изминал ден. От администрацията посочиха като основни причини за безводието и затрудненията във водоснабдяването на гражданите: остарялата и амортизирана инфраструктура за водоснабдяване и канализация, високите загуби по мрежата, недостатъчните инвестиции в поддръжка и модернизация, както и влиянието на климатичните промени и намаляването на водните ресурси.

На срещата са представени капиталовите инвестиционни програми, насочени към модернизация на системите за водоснабдяване и канализация в региона. Обсъдени са и спешни краткосрочни мерки за облекчаване на засегнатите населени места. Според областния управител е осезаема необходимостта от координирани усилия между институциите и отговорно отношение на всички равнища, за да бъде осигурено устойчиво и надеждно водоснабдяване за населението в региона.

Срещата завърши с ангажимент за регулярно проследяване на напредъка по предприетите мерки и информиране на обществеността, допълниха от пресслужбата на институцията.

На територията на част от населените места в община Търговище, които са на режимно водоподаване, е забранено ползването на питейна вода за небитови нужди.