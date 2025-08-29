Благотворителен базар в Гоце Делчев събра близо 900 лева за оборудване за гасене на пожари в село Делчево

Близо 900 лева бяха събрани на благотворителен базар, организиран от доброволческата група Clean&Green Gotse Delchev и клуб „Магис“. Това съобщи за БТА доброволецът Георги Златинов. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на специализирано оборудване за ранна намеса при пожари в село Делчево.

На базара бяха предложени за продажба изделия, изработени от децата от клуб „Магис“. Те събраха и чай на Еньовден, който също бе включен в инициативата. Сред предлаганите артикули имаше мед, бижута и около 30 картини, предоставени от местен художник-любител, като половината от тях вече са закупени, каза Златинов. По думите му една от основните цели на кампанията е децата да бъдат приобщени към идеята за превенция на бедствия и активно гражданско участие. Той подчерта, че правилното оборудване може да позволи на доброволци и местни жители да реагират своевременно при инциденти, още преди пристигането на противопожарните екипи. „С една-две раници за гасене на огън може да се потуши пожар още в началото му и да се предотвратят големи щети за хората и природата“, каза Златинов.

Доброволецът припомни, че при минали пожари в района се е стигало до тежки последици, включително унищожаване на горски масиви и частни имоти, именно заради липсата на подходящи средства за първоначална реакция. „Бях свидетел как къща в Делчево изгоря за половин час, докато се чакаше пожарната, а на място имаше хора, готови да помогнат, но без нужните инструменти“, каза още Златинов.

Организаторите на базара планират и бъдещи инициативи с участието на училища и детски градини в региона, а целта е подобно оборудване да бъде осигурено и за Гоце Делчев.