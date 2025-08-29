Геометрични фигури са разкрити при проучване на форума на античен град Хераклея Синтика, съобщи ръководителят на разкопките проф. Вагалински

Геометрични фигури са разкрити при проучване на форума на античния град Хераклея Синтика, съобщи ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински. Фигурите са открити при разчистване на подовото ниво в сграда с мозайка на форума на античния град, която проучва екипът на професора. Над мраморния цокъл по стените е имало цветна мазилка, като парчета от нея са попадали върху мозайката, поясни Вагалински.

Той допълни, че в момента се работи по реставрирането на изключително важен за историята надпис, разчетен и публикуван при откриването му от гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Климент Охридски“). Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя – Децим Теренций Генциан. Той ще бъде реставриран и изложен в Петричкия музей.

„Надписът е бил издигнат през 121/122 г. в чест на римския пълководец и администратор Децим Теренций Генциан“, посочва в своя публикация в платформата Archeologia Bulgarica гл. ас. д-р Николай Шаранков. По това време Генциан бил натоварен от император Хадриан да направи преброяване на населението и преразпределяне на териториите в римската провинция Македония, а дългият надпис, поставен от името на град Хераклея, проследява изключително подробно цялата му военна и политическа кариера.

Преди да бъде намерен надписът от Хераклея, информацията за кариерата на Генциан е била оскъдна и е идвала от два надписа, открити преди столетия и отдавна загубени. Първият бил видян при Хеопсовата пирамида от немския пътешественик Вилхелм фон Болдензеле, който посетил Египет през 1333 г. Надписът бил поставен от сестрата на Генциан, Теренция, която в стихове оплаквала ранната смърт на своя брат.

Другият надпис бил преписан в началото на XVIII в. в с. Пъклиша в Трансилвания, но при опит да бъде пренесен към Виена заедно с други антични паметници потънал в река Тиса.

„За разлика от по-рано известните откъслечни сведения, новият надпис от Хераклея ни разкри пълната кариера на Генциан с точна хронология и в забележителни детайли. Надписът не уточнява причината за вниманието на хераклейци към Теренций Генциан, но се предполага, че те са се надявали или може би дори са успели да го привлекат на своя страна при разрешаването на спорове, свързани с административната територия на града“, смята гл. ас. д-р Николай Шаранков.