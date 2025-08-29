Висококвалифицирани кадри в сферата на машинното и технологично инженерство търси "Микони" ООД – Смолян, водеща компания за производство на вертикална пътна сигнализация

Висококвалифицирани кадри в сферата на машинното и технологично инженерство търси "Микони" ООД – Смолян, каза за БТА Васил Шамаранов – производствен мениджър. Той допълни, че компанията е водеща в сектора за производство на вертикална пътна сигнализация.

"В Смолян трудно намираме висококвалифицирани кадри, които да работят със софтуери, изискващи специални знания", допълни Васил Шамаранов. "Те избират големите областни градове и чужбина и според мен там ги задържа не работната среда, а по-скоро големия град, предлагащ повече възможности в сферата на образованието, здравеопазването, и безкрайни възможности за развлечение и социални контакти." Според Шамаранов другият проблем, е че точно тези висококвалифицирани кадри масово се насочват към софтуерния бранш.

"Микони" ООД търси технолози и оператори на машини, които се обучават спрямо изискванията на клиентите. "Браншът ни е много специфичен и знанията не ги предават в учебните заведения, така както в реална работна среда те се изискват от клиентите."

С продължилата няколко години стратегия фирмата да обучава кадрите и да ги квалифицира, е обучен екип - основата, на която стъпва цялата компания. "Гордеем се с този екип, защото с него сме успели да изградим дългосрочни партньорства в България и чужбина, да изградим име, което да защитим и навсякъде нашите партньори ни свързват с високо качество и доверие", посочи Шамаранов.

"Микони" ООД е създадена през 1995 година. Тя е семейна фирма, чийто управител е бащата Никола Шамаранов. Първоначално дружеството започва дейността си като едноличен търговец, а през 2004 г. е учредено дружеството "Микони" ООД, което придобива търговското предприятие и продължава дейността му. Основната дейност е производство на стандартни пътни знаци и табели за сигнализация на движението по пътищата, улична и туристическа сигнализация, знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда, предпазни съоръжения, парапети и огради.

"В последствие решихме да разширим дейността към производство на детайли от листов материал, като тази наша дейност главно е насочена за износ, и смея да твърдя, че сме я развили много успешно", казва производственият мениджър.

Производствената база на компанията се намира в Смолян и в момента в дружеството работят околo 50 души.

Васил Шамаранов добави, че наред производствената част, дружеството изключително много се възползва от всички европейски програми, които са подходящи за сферата му на дейност.

В сегмента на производството на пътни знаци и табели "Микони" ООД вече е достигнала технологичния максимум, като нашите партньори от "3M" - лидер в производството отразяващи материали и интелигентни решения за пътна сигнализация и маркировка, казват, че в Източна Европа и на Балканския полуостров няма друга компания с такава линия като нашата. Затова и повечето европроекти са с насоченост високотехнологични машини, свързани с обработката на листов материал. А, за да се използват максимално новите машини, "Микони" ООД има нужда от висококвалифицирани кадри с висока компютърна грамотност, от инженери, завършили машинни и технологични специалности, които могат да боравят със софтуери с 3D моделиране.

Дружеството е участвало многократно в изпълнението на държавни и обществени поръчки. Клиенти на фирмата са както публични, така и частни организации, много български и чужди фирми.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.