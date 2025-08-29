Подробно търсене

Пожарът край Панагюрище е локализиран

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Пожарът край Панагюрище е локализиран
Пожарът край Панагюрище е локализиран
Пожарът в гората над стрелбището в Панагюрище Снимки: Никола Узунов/БТА
Панагюрище,  
29.08.2025 19:27
 (БТА)

Пожарът, който пламна малко преди 17:00 ч. в района на стрелбището над Панагюрище, е локализиран, съобщиха за БТА от общината.

Екипи на пожарната и доброволците от местното формирование продължават работа по пълното му потушаване.

Причините за инцидента и щетите предстои да бъдат установени.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:00 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация