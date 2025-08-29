Пожарът край Панагюрище е локализиран

Пожарът, който пламна малко преди 17:00 ч. в района на стрелбището над Панагюрище, е локализиран, съобщиха за БТА от общината.

Екипи на пожарната и доброволците от местното формирование продължават работа по пълното му потушаване.

Причините за инцидента и щетите предстои да бъдат установени.