Прокуратурата обвини двама за причиняване на средна телесна повреда на мъж от Сандански

Двама души са обвинени в причиняване на средна телесна повреда на мъж от Сандански, съобщават от апелативната прокуратура в София. Районна прокуратура – Благоевград е задържала обвиняеми по дело за причиняване на средна телесна повреда. По досъдебно производство двамата са привлечени в качеството на обвиняеми за причиняване на средна телесна повреда. Делото се води за извършено престъпление по чл. 129 от Наказателния кодекс, уточняват от прокуратурата.

В хода на разследването е установено, че мъж с инициали З. Д. е изградил навес на етажа си в град Сандански, който навлизал с около 35-40 см. в имота на неговия съсед Ю. Т. Това предизвикало напрежение, а Ю. Т. е подал жалба до община Сандански, по която е извършена проверка. На 28 август З.Д. и Ю. Т. се срещнали, а З. Д. изразил недоволството си от действията на съседа и му нанесъл два юмручни удара в областта на лицето. За случилото се Ю. Т. е подал сигнал на телефон за спешни случаи 112. Вечерта на същия ден, след възникнал спор, близките на Ю. Т. С. Ф. и И. Т., нападнали З. Д. на улица „Зарово“ в град Сандански. Двамата са сочени, че са му нанесли множество удари с дървен предмет, ръце и крака. В резултат на побоя пострадалият З. Д. е изгубил съзнание и е транспортиран първо в Многопрофилната болница за активно лечение „Югозападна болница“ – Петрич, а впоследствие – в реанимацията в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ – София.

Според първоначалните данни пострадалият е получил мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина. С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград обвиняемите С. Ф. и И. Т. са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“.

БТА припомня, че в края на юли мъж от Сандански беше задържан заради побой над 34-годишна жена от града, с която е живеел на семейни начала, информираха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград.