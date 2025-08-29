Минимални цени на дървесина, годишен план за социалните услуги и корекции в бюджета приеха общинските съветници във Ветово

Минимални цени на дървесина, годишен план за социалните услуги и корекции в бюджета приеха по време на заседанието си общинските съветници във Ветово. Дневният им ред включваше разглеждане и гласуване на общо 17 докладни записки.

Със свое решение общинските съветници утвърдиха ценоразпис за минимални цени на дървесина по сортименти от временен склад в общински горски територии на община Ветово във връзка с предходните и заключителни разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Предстои да бъдат разгледани възможности и общинската фирма „Ветовска гора“ ЕООД да предлага конкурентни услуги и цени на дърва за огрев, уточни кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед.

Съветниците приеха и „Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Ветово“. Основната промяна спрямо настоящата година е свързана с дейността "Асистентска подкрепа", от която е предвидено да се възползват с 57 потребители повече от настоящите 32-ама, заради нарастващия брой на остаряващото население и миграцията на младите хора, които нямат възможност да се грижат за своите родители, отбеляза председателят на постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих Юмгюл Яшярова. Отчетено беше, че от тази услуга се възползват дори и по-млади хора, които страдат от деменция.

С единодушно решение Общинският съвет подкрепи корекция по бюджета на Община Ветово в разходната част в местни дейности и в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2025 година. Според предложението на д-р Мехмед Мехмед целта е да бъдат осигурени средства за проект и авторски надзор за три обекта – 5280 лева за изграждане на паркинг за леки автомобили във Ветово, 10 800 лева за същите процедури за тротоари на улиците „Трети март“ и „Христо Ботев“ в Сеново, както и 9240 лева за рехабилитация и реконструкция на улица „Драва“ и част от улица „Бачо Киро“ в Глоджево. Ще бъдат осигурени и три хиляди лева за дофинансиране на дейността на читалището в село Писанец. Подкрепено беше и предложението на Мехмед Мехмед за предстояощия празник на Ветово през следващата седмица да бъдат осигурени 15 хил. лева за провеждане на турнир по борба във Ветово, осем хил. лева за турнир по борба в село Смирненски и 1500 лева за футболен турнир във Ветово.

Съветниците приеха също кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед да представлява Общината на предстоящото извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе на 30 септември, като при невъзможност това да се случи, той ще бъде заместен от директора на местната дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“ Пламен Пенчев.

Съветниците решиха още да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2024 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договор от 17 декември 2015 г. между Асоциацията по ВиК-Русе, чиито член е Община Ветово и оператора „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Русе. Става въпрос за 57 обекта, сред които е подмяна на водопроводни отклонения, тръби, реконструкции и др. Това даде повод по време на заседанието да бъде обсъдено и качеството на водопроводната мрежа в региона. Д-р Мехмед Мехмед отчете, че част от нея е в лошо състояние, тъй като е от стари етернитови тръби. Това води до аварии, разкопаване на вече ремонтирани пътища.

Съветниците утвърдиха и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на водопроводно отклонение за поземлен имот в местността Чукур бунар във Ветово, както и започване на две процедури за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от поземлени имоти с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора” в местността Чий коджа баир в землището на град Глоджево и в местността Чирмашлъка 1 в землището на град Ветово.

На заседанието си Общинският съвет във Ветово прие още продажби на два недвижими имота – частна общинска собственост във Ветово и Глоджево, както и промяна в начина на трайно ползване на два имота в местността Чината в землището на Ветово с площ съответно 548 кв. м и 1381 кв. м, както и четири имота в местността Леската на общинския център с площ 3393 кв. м, 4930 кв. м, 2681 кв. м и 2413 кв. м, които са частна общинска собственост от трайно предназначение на територията за земеделска земя с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път” в имот с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“.

Съветниците приеха също разделяне на имот – публична общинска собственост, с площ 9440 кв.м в местността Зеленчукови градини в землището на Сеново и имот – публична общинска собственост, с площ 4162 кв.м в землището на град Сеново. Целта е да има възможност за регистриране на кладенци за вода в тези имоти, които захранват фабриката на „Каолин“ в населеното място, отбелязаха от местната администрация.