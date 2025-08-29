Тотнъм привлече Шави Симонс от РБ Лайпциг, съобщават от клуба от Висшата английска лига в петък. Договорът на национала на Нидерландия с лондончани е дългосрочен.

Британските медии информират, че "шпорите" ще платят 60 милиона евро за 22-годишния халф.

"Много съм щастлив, че купихме Шави. Той е невероятно попълнение към състава, който имаме. Той е показал качествата си многократно. Може да бележи голове и да прави асистенции. Играе на няколко позиции и умее да отключва защитата на противника. Той ще бъде важна част от състава", заяви мениджърът на столичани Томас Франк.

Тотнъм имаше нужда от нов плеймейкър след контузията на Джеймс Мадисън и неуспешните преговори за трансфер на Еберечи Езе от Кристъл Палас, който премина в Арсенал.

Симонс премина за постоянно в Лайпциг от Пари Сен Жермен през януари след 18-месечен период под наем в германския отбор. Халфът има 28 изиграни двубоя за националния тим на Нидерландия.

За Лайпциг полузащитникът се отличи с 22 гола и 24 асистенции в 78 двубоя.