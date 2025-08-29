Приключи работата по изографисването на единайсетметровия олтар на храм „Свети Висарион Смоленски“ в Смолян. В продължение на близо три месеца в олтарната част работеха проф. Владимир Аврамов – преподавател във Великотърновския университет, и неговият екип.

Под образа на Богородица канонично е разположена евхаристийната сцена – причастието на Апостолите, а под тях са литургистите – първите йереи, които създават химните, посветени на Богородица. Направен е допълващ фриз, в който в медальони са изобразени праотци, посочи проф. Аврамов. Той допълни, че си е позволил една иновация – литургистите в долната част да са пряко свързани със сцената на причастието.

„Това са първите отци – опората на Църквата, и не случайно те са на фона на една стена, символ на стената на вярата. Имайки предвид ситуирането на катедралата в сърцето на Родопите, това има дълбок символизъм. Именно тези стожери на вярата са призвани да продължат да защитават православната традиция. На това място – в Смолян – без стенописи, един храм би бил просто сграда“, каза още проф. Аврамов.

Храм „Свети Висарион Смоленски“ е най-голямата църква в област Смолян. Негов основен ктитор и дарител за изграждането е адвокат Тодор Батков. Той посочи, че началото вече е поставено и следва да се изографиса куполът. Най-трудното, което му предстои, е да осигури скеле, но се надява в рамките на месец и половина да се справи с тази задача.

На 2 юни 2026 г. църквата ще отбележи 20 години от освещаването си.