Близо 30 са свободните работни места за хора с висше образование, обявени в бюрата по труда в Търговищко. Търсят се учители, одитори, счетоводители, експерти в администрация, геолог, геодезист, музеен уредник, екскурзовод, показва седмичната справка за свободните позиции в област Търговище.

В дирекциите "Боро по труда" (ДБТ) в област Търговище са обявени като свободни общо 145 работни места. Най-много те са в ДБТ в Търговище – 77. Кандидати с висше образование се търсят за позициите счетоводител и експерт "Програми и проекти". За учител в група за целодневна организация на учебния ден (пети – седми клас) и за трима учители на деца и ученици с увреден слух в направленията начална училищна педагогика, история и география и биология и химия. При кандидатстването за геолог и геодезист е посочено, че позициите са обявени по чл. 38 от Закона за хората с увреждане (ЗХУ). Сред изискванията за заемане на длъжностите са още владеенето на английски език и умения за работа с програмата AutoCAD.

В ДБТ - Попово са обявени 33 свободни работни места, десет от които са за висшисти. Търсят се ръководител вътрешен одит и вътрешен одитор, двама учители по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, музеен уредник и екскурзовод, лекар "Обща медицина", младши експерт, инженер металург и електромеханик, като последните две са обявени по чл. 38 от Закона за хората с увреждания.

В бюрото по труда в Омуртаг има 35 свободни работни места, от които осем са за кандидати с висше образование. Те са за счетоводител, специалист "Социални дейности", учители по изобразително изкуство, английски език, химия и опазване на околната среда, български език и литература, както и за външен лектор със специалност, подходяща за преподавател по физика и астрономия. Търси се и ръководител вътрешен одит.

За останалите позиции, обявени в бюрата по труда в региона, има различни изисквания. Част от тях са подходящи за нискоквалифицирани хора.

За всички работни места трудовите договори са безсрочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е срочен, поясняват от екипа на ДБТ – Търговище.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.