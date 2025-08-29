Доволен съм от тактическата дисциплина, заяви треньорът на Монтана Анатоли Нанков след победата срещу Добруджа

Изказвания след мача от седмия кръг в Първа лига между Монтана и Добруджа (1:0):

Анатоли Нанков (треньор на Монтана):

"Добруджа са един стойностно отбор. Радващото е, че победихме. Силно първо полувреме за нас. След изгонването на нашия футболист, нещата станаха по-сложни. Нормално е след това да играем в отбрана. Доволен съм от себераздаването и тактическата дисциплина. Поздравявам ги с победата.

Създадохме някои положения до изгонването на нашия футболист. Справихме се чудесно. Благодарим и на публиката, че ни подкрепяше. Не е лесно да играем с човек по-малко. Адмирации за нашите играчи.

Паузата идва в точния момент. Ще имаме време да работим повече и да се променим към добро."