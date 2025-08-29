Подробно търсене

Доволен съм от тактическата дисциплина, заяви треньорът на Монтана Анатоли Нанков след победата срещу Добруджа

Асен Даскалов
Доволен съм от тактическата дисциплина, заяви треньорът на Монтана Анатоли Нанков след победата срещу Добруджа
Доволен съм от тактическата дисциплина, заяви треньорът на Монтана Анатоли Нанков след победата срещу Добруджа
снимка: Милена Стойкова/БТА
Монтана,  
29.08.2025 19:50
 (БТА)

Изказвания след мача от седмия кръг в Първа лига между Монтана и Добруджа (1:0):

Анатоли Нанков (треньор на Монтана):
"Добруджа са един стойностно отбор. Радващото е, че победихме. Силно първо полувреме за нас. След изгонването на нашия футболист, нещата станаха по-сложни. Нормално е след това да играем в отбрана.  Доволен съм от себераздаването и тактическата дисциплина. Поздравявам ги с победата. 

Създадохме някои положения до изгонването на нашия футболист. Справихме се чудесно. Благодарим и на публиката, че ни подкрепяше. Не е лесно да играем с човек по-малко. Адмирации за нашите играчи.

Паузата идва в точния момент. Ще имаме време да работим повече и да се променим към добро."

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:03 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация