Студентска постерна сесия в рамките на 68-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“

В рамките на 68-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, на 17 октомври 2025 г., ще се проведе Студентска постерна сесия. Събитието ще се състои във фоайето на Миннотехнологичния факултет, етаж 3, от 15:00 до 16:00 ч.

Студентската постерна сесия е специална платформа, където младите изследователи на МГУ „Св. Иван Рилски“ ще представят своите научни разработки, идеи и резултати от проучвания. Това е изключително ценна възможност за тях не само да покажат постигнатото, но и да натрупат опит в представянето на научни резултати пред по-широка аудитория.

Участието на студентите в подобни събития е ключово за тяхното професионално и академично развитие. То стимулира творческото мислене, критичния анализ и работата в екип, като същевременно ги мотивира да бъдат по-смели и активни в научната си кариера.

Студентите на МГУ „Св. Иван Рилски“ са известни със своята активност, любознателност и желание да се включват в научни и практико-приложни инициативи. Техният ентусиазъм и стремеж към развитие ги правят важна част от научната общност и бъдещите лидери в минерално-суровинната индустрия и свързаните високотехнологични сектори.

Кога: 17.10.2025 г., 15:00 – 16:00 ч.

Къде: МГУ „Св. Иван Рилски“, Миннотехнологичен факултет, етаж 3, фоайе

Студентската постерна сесия обещава да бъде едно от най-ярките събития на конференцията – вдъхновение за младите и доказателство, че науката има бъдеще в ръцете на следващото поколение специалисти.

