Мбапе: „Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен, той ми дава съвети и ми помага"

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори за отношенията си с бившия нападател на испанците Кристиано Роналдо.

„Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен. Имам късмет, защото си говорим, той ми дава съвети и ми помага. Той е номер едно, еталонът за Реал Мадрид. Хората все още мечтаят за Кристиано и говорят за него“, каза Мбапе в интервю за Movistar.

Този сезон Мбапе е изиграл 13 мача за Реал Мадрид във всички състезания, отбелязвайки 15 гола и давайки 2 асистенции.