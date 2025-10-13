Община Гурково ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на над 4 милиона лева за ремонт на улична мрежа

Община Гурково подписа три административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по инфраструктурни проекти, съобщиха от местната администрация.

Средствата са осигурени по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., в рамките на интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“.

Проектите са на обща стойност над 4 милиона лева и са насочени към основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа в град Гурково и селата Паничерево и Конаре, което ще допринесе за по-добър достъп, безопасност и качество на живот за жителите, отбелязват от общинската администрация.

По проекта „Основен ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Гурково“ ще бъдат обновени ключови улици, сред които „Стара планина", „Христо Ботев", „Индже Войвода" и „Здравец". По проекта „Основен ремонт и реконструкция на улична мрежа в село Паничерево“ ще бъдат ремонтирани улиците „Калиакра", „Малина", „Сладък кладенец", а в село Конаре ще бъдат обновени четири улици.

С осъществяването на проектите се променя значително инфраструктурата в общината, отбелязват от местната администрация. Подписването на тези договори е част от изпълнението на ангажиментите в мандатната програма. "Чрез реализацията на проектите в града и двете села ще подобрим достъпността, безопасността и качеството на живот на жителите, ремонтът и обновяването допринася за устойчиво развитие на района, казва кметът на Гурково Кънчо Папазов, цитиран от Общината.

Преди месец символична първа копка даде началото на реконструкцията на улица "Захари Стоянов" в централната част на Гурково, а в началото на септември завърши и ремонтът на централния площад "Войвода Генчо Къргов".